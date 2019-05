Pfingsten feiert die Kirche in Nortorf auf dem Marktplatz. Der gemeinsame Gottesdienst von evangelischen und katholischen Christen beginnt am Pfingstsonntag um 11 Uhr in der Martin-Kirche. Zur Predigt ziehen alle auf den Marktplatz. Ein Fest folgt. Es soll keine Glaubensgrenzen geben.