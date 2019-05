Alt Duvenstedt

"Wir gehen davon aus, dass die Strecke ab Donnerstag wieder uneingeschränkt befahrbar sein wird", sagte eine Bahnsprecherin. Bis dahin fallen zahlreiche IC-Züge aus beziehungsweise verspäten sich. Fahrgäste in Richtung Dänemark müssen in Hamburg auf Busse umsteigen. Diese machen jedoch keinen Zwischenstopp in Rendsburg, hieß es. Informationen für Bahnreisende haben wir hier zusammengestellt.

Das ist in Alt Duvenstedt passiert

Am 8. Mai war ein Regionalzug mit einem Schwerlaster auf einem Bahnübergang zusammengestoßen.

Bei dem Unfall wurden sieben Menschen schwer und sechs leicht verletzt.

Von dpa