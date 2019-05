Rendsburg

Bei Rendsburg sind am frühen Mittwochmorgen ein Zug und ein Lastwagen an einem Bahnübergang zusammengestoßen. Eine Oberleitung wurde beschädigt, Zug und Arbeitsmaschine blockieren die Gleise. Der Bahnverkehr brach auf der Strecke zwischen Owschlag und Rendsburg komplett zusammen. Momentan laufen die Räumungsarbeiten. Mit starken Beeinträchtigungen muss bis zum Wochenende gerechnet werden, teilte die Bahn mit.

Die Einschränkungen im Regionalverkehr im Überblick

RE7 (Hamburg Hbf - Flensburg): Derzeit enden und beginnen alle Züge der RE7 in Rendsburg.

RE74 ( Husum - Kiel Hbf): Züge der Line RE 74 aus Richtung Husum enden und beginnen in Owschlag. Züge aus Richtung Kiel enden und beginnen in Rendsburg.

Als Reisealternative bietet die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Rendsburg und Flensburg sowie Rendsburg und Owschlag an. Zusätzlich können Reisende, die nach Flensburg wollen, über die Zugverbindung Kiel-Eckernförde-Flensburg RE72 oder die Buslinien 4810 ( Flensburg-Schleswig) sowie 1550 ( Flensburg-Tarp-Eggebek) ausweichen. Nach derzeitigem Stand werden die Einschränkungen vermutlich bis Sonntagabend dauern, teilte die Bahn mit.

Diese grenzüberschreitenden Züge zwischen Deutschland und Dänemark sind betroffen

IC 383: Endet in Flensburg - Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Flensburg und Hamburg Hbf

IC 386: Beginnt in Flensburg - Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hamburg Hbf und Flensburg

IC 384: Zug wird umgeleitet via Kiel und Eckernförde, Umleitungsverspätung von etwa 60 Minuten

IC 385: Zug wird umgeleitet via Kiel und Eckernförde, Umleitungsverspätung von etwa 60 Minuten

