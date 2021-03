Nortorf

Die Nachbarn des durch eine mutmaßliche Gasexplosion beschädigten Hauses in Nortorf konnten zunächst nicht über Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Dazu hatte ihnen die Feuerwehr geraten. Es hätten weitere Glutnester in dem zerstörten Gebäude in der Marienburger Straße vorhanden sein können.

Am Dienstag soll ein Abrissunternehmen weitere Arbeiten vornehmen, damit die Ermittler nach einer weiterhin vermissten 54-Jährigen suchen können.

Auch das benachbarte Dach hatte durch den Brand am Montag Schaden genommen. Darum kamen die Bewohner in einer Ferienwohnung unter. "Die Miete übernimmt die Versicherung", erläuterte Amtsrat Torsten Manthey vom Amt Nortorfer Land. Die Bewohner aus einem Mittelstück des Reihenhauses zogen für eine Nacht zu Freunden, eine weitere Nachbarpartei übernachtete ebenfalls in einer Ferienwohnung.

Die Anwohner aus der Reihenhausscheibe am anderen Hausgiebel blieben in ihren eigenen vier Wänden. Dort hatten weder Flammen noch Qualm gravierende Auswirkungen gehabt.

Gemeinschaftsschule Nortorf liegt neben der Explosionsstelle

Die Stadtwerke hatten Montagfrüh für die gesamte Reihenhauszeile das Gas abgeschiebert. Die Stromzufuhr wurde nur vorübergehend unterbrochen. Gegen 17 Uhr am Montag wurde der Strom wieder angeschaltet.

Nur wenige Meter vom Unglücksort entfernt liegt die Gemeinschaftsschule Nortorf. "Keinem der Schüler ist auf dem Schulweg etwas passiert", erklärte Schulleiter Timo Off erkennbar erleichtert. "Wir haben vom Brandgeruch nichts bemerkt, die Windrichtung war wohl anders", vermutete er. In der Schule waren drei Räume vorübergehend für die seelsorgerische Betreuung und die Unterbringung der Anwohner eingerichtet worden.

Auf der Wendeschleife für die Schulbusse in der Marienburger Straße hatte die Feuerwehr mit dem Deutschen Roten Kreuz eine Versorgungsstation für die Rettungskräfte eingerichtet. Die Haltestelle wurde zum ZOB in Nortorf verlegt. Per Lautsprecheransage informierte Tim Off die Schüler vor Schulschluss über den Abfahrtsort der Busse und gab den Hinweis, nicht direkt an der Brandruine vorbei, sondern über andere Strecken zum ZOB in Nortorf zu gehen.