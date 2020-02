Hans-Jürgen Jensen sagt Tschüs

Rendsburg

Der 65-Jährige ist in Frankfurt geboren und dort auch zur Schule gegangen. An der Goethe-Uni in seiner Heimatstadt begann er sein Studium, das er in Berlin fortsetzte und als Diplompolitologe abschloss. Mit Jobs auf dem Bau und in einer Brauerei verdiente sich Jensen die Ausbildung. Ab Frühjahr 1980 absolvierte er ein Volontariat, seine Ausbildung zum Redakteur, beim Berliner Tagesspiegel. Als junger Redakteur kam Jensen 1981 zu den Kieler Nachrichten. Nach Stationen in Bordesholm und Kellinghusen arbeitete er ab Oktober 1981 in Rendsburg.

Über Jahrzehnte aus Rendsburg berichtet

hjj hat über Jahrzehnte aus der Kreisstadt am Nord-Ostsee-Kanal nicht nur über Lokales, sondern auch über Themen aus dem Kreistag von Rendsburg-Eckernförde berichtet. Viele Jahre war Jensen auch für Gemeinden aus dem Amt Achterwehr zuständig. Zuletzt hat er auch das Nortorfer Land redaktionell betreut. Dabei hat der Reporter technische Innovationen, neue Redaktionssysteme, den Wechsel von Kamera und Film hin zum Speicherchip und nicht zuletzt auch die Berichterstattung in digitaler Form auf kn-online.de mitgemacht.

Seine beste Geschichte? hjj nennt seine Texte über tierquälerische Transporte in ferne Länder: „Das hat mich berührt. Da mochte ich tagelang kein Fleisch essen. Da könnte ich heute noch fluchen, was der Mensch dem Tier anzutun in der Lage ist - nur um des Geldes willen.“

Lobhudeleien konnte niemand erwarten

Thematisch hat Hans-Jürgen Jensen eine Riesenbandbreite von Ausstellungen in der Nordmarkhalle, Bürgermeisterwahlen, Landratswahlen, Schwebefähre, Kanaltunnel, Rader Hochbrücke, Kesselhaus-Bürgerentscheid in Nortorf, Verschuldung der Stadt Rendsburg, Sanierungsgebiete, verfallende Häuser, Bauernproteste, Firmenansiedlungen, Insolvenzen bis zu Bahnunglücken abgedeckt.

hjj war nie konfliktscheu

Dabei ist Reporter hjj nie konfliktscheu gewesen. Seine Hartnäckigkeit beim Nachfragen wurde von vielen geschätzt - von manchen auch ein bisschen gefürchtet. Lobhudeleien oder seichte Gefälligkeiten konnte niemand von Hans-Jürgen Jensen erwarten.

„hjj ist ein Reporter aus Leidenschaft, der auch am letzten Tag seines Berufslebens noch für den Journalismus brennt“, sagte Chefredakteur Christian Longardt

Die Kollegen von der Holsteiner Zeitung, Regionalausgabe der Kieler Nachrichten, wünschen „hjj“ einen erfüllten Ruhestand.