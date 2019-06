Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Nikolaus Träuptmann wurde in Bovenau am Dienstagabend sein Nachfolger gewählt. Um 19.35 Uhr stand fest: Daniel Ambrock (36) ist der neue Bürgermeister der Gemeinde. Er wurde in geheimer Wahl mit neun Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen gewählt.