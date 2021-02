Westensee

Die ersten Exemplare ihrer Handcreme „Daumenschmaus“ mischten Benno und Fritz Hinrichsmeyer in einem Minilabor im Westenseer Elternhaus zusammen. Der Gewinn beim Ideenwettbewerb yooweedoo und das damit verbundene Startkapital ermöglichte in den letzten Monaten 2019 die ersten Produktionen. „Seitdem hat es sich in allen Bereichen weiterentwickelt und ausgeweitet“, sagt Benno Hinrichsmeyer heute im Rückblick.

Das Quartett stellt alle Produkte eigenständig und händisch her, die Cremes sind plastikfrei. Die Basis der Cremes ist Bienenwachs, das von Bio-Betrieben kommt. Die Leitidee hinter der Creme: Was von der Natur kommt, soll auch an sie zurückgehen. Daher werden mit dem Kauf eines Produkts drei Quadratmeter Blühwiese gespendet. 2020 kamen so 60.000 Quadratmeter zusammen.

Umzug aus dem Minilabor im Westenseer Elternhaus

Der Nachfrage folgten schnell die Herausforderungen. Das Minilabor in Westensee wurde zu klein. Im Juni ergab sich die Möglichkeit zum Umzug nach Hamburg in ein Büro mit angeschlossenem Labor. Die Jungs investierten in Stahltische, Kittel und Masken und blockten sich neben Job und Studium Tage, an denen sie gemeinsam produzieren konnten. „So konnten wir auch größere Mengen produzieren – manchmal 500 bis 1500 Produkte pro Tag“, sagt Hinrichsmeyer. Eine spannende, aber auch herausfordernde Zeit sei es gewesen. „Es ist alles größer geworden. Und für uns war vieles natürlich Neuland“, ergänzt er. Zudem war es in Zeiten von Corona kaum möglich, sich Hilfe bei der Produktion zu holen.

Doch das Quartett scheint die Aufgaben zu meistern. Neben der ursprünglichen Handcreme entwickelten sie eine vegane Variante, zuletzt kam auch eine Fußcreme dazu. Kooperationen mit Unverpackt-Läden folgte die Zusammenarbeit mit dem Bio-Lebensmittel-Händler Alnatura. Etwa 75.000 Quadratmeter Blühwiese habe man mittlerweile durch den Verkauf gespendet. „Wir sind jetzt in einer Phase, in der wir gefühlt nicht mehr nur nacharbeiten, sondern uns wieder Gedanken machen können, wie man zum Beispiel Produkte verbessern kann“, sagt Hinrichsmeyer, der durch seinen Job als Klettertrainer auf die Idee für die Handcreme kam.

Auszeichnung auf internationaler Fachmesse für Naturkosmetik

Einen Grund zum Feiern gab es vor gut einer Woche: Auf der Vivaness, einer internationalen Fachmesse für Naturkosmetik, gewannen die gebürtigen Westenseer mit ihrem „Daumenschmaus“ den Preis für das beste neue Produkt im Bereich der Körperpflege. „Das war für uns total überraschend“, sagt Hinrichsmeyer. Die Preisverleihung wurde wegen Corona per Videokonferenz übertragen.

Weil gerade erneut ein Umzug in ein größeres Labor mit Lagerkapazitäten ansteht, habe er kurz vor der Verkündung der Auszeichnung dort noch einen neuen Boden verlegt. In Arbeitsklamotten ging es dann kurz vor die Kamera zur Video-Preisverleihung. Ein Bild, das die vergangenen Monate des jungen Unternehmens widerspiegelt: Manchmal musste improvisiert werden. Doch das Ergebnis war am Ende meist erfolgreich.