Die landesweite Aktion "Unser sauberes Schleswig-Holstein" wurde aufgrund der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben. Aber: In Molfsee hat Nadja Henningsen die Idee angeschoben, unter Corona-Bedingungen und mit Unterstützung des HGM die Natur von Müll zu befreien, am Sonnabend geht es los.