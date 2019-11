Duftig, dramatisch, immer im Fluss – dem Ensemble Xtuor gelang in der Kirche Flemhude mit dem Septett in Es-Dur von Ludwig van Beethoven ein Glanzlicht zum Saisonabschluss der Konzerte des Förderkreises Musik in der Kirche. Die Zuhörer bedankten sich mit „Bravos“ und stehenden Ovationen.