Mit zahlreichen Gästen hat die VR Bank Neumünster die Wiedereröffnung ihrer Geschäftsstelle in Bordesholm gefeiert. Neun Monate und damit länger als geplant wurde die Bankfiliale an der Bahnhofstraße 66 erweitert und umgebaut. Dafür nahm die Genossenschaftsbank viel Geld in die Hand.