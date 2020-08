Westensee

Sieben Übersichtstafeln, eine davon steht an der Straße zum Fähranleger in Landwehr, zeigen den Verlauf des Naturparkwanderwegs, der sich insgesamt über 160 Kilometer von Maasholm bis nach Brokstedt erstreckt und dabei durch vier Naturparks führt. Einer davon ist der Naturpark Westensee, zu dem sich auf den Tafeln Informationen und der Streckenverlauf finden lassen. Weitere Tafeln stehen zum Beispiel in Felde, Emkendorf oder Warder. Zudem gibt es auf dem Weg insgesamt zehn Themenschilder, die die Höhepunkte der Route wie die Arche Warder, die Gutslandschaft am Westensee oder die Strohbrücker Schleuse in den Fokus rücken.

Die richtige Route zeigen 150 kleine Wegweiser entlang der Strecke an

Und wie bleiben Wanderer auf der richtigen Route? Knapp 150 kleine Wegweiser mit einem gelben Pfeil geben auf der gesamten Strecke im Naturpark Westensee die Richtung vor. Diese Wegweiser, die sich an Verkehrsschildern oder an im Boden befestigten Holzpfählen befinden, und die Gestaltung der Tafeln sind in allen Naturparks gleich. „Das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt der vier Naturparks“, sagt Klaus Langer, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Naturpark Westensee Obere Eider. „Wir sind stolz auf das Erreichte. Im kommenden Jahr wollen wir mit allen vier Parks eine Einweihung feiern“, ergänzt Anne Katrin Kittmann, Geschäftsführerin des Naturparks.

Gespräche mit Flächenbesitzern waren "konstruktiv"

Pläne für Anschlussprojekte gibt es bereits. So soll es einen passenden Wanderführer und aufbereitete Informationen zur Route auf einer Homepage im Internet geben. Die Beschilderung hat etwa 40000 Euro gekostet. 90 Prozent davon wurden gefördert, sagt Geschäftsführerin Kittmann. Bevor die verschiedenen Schilder und Wegweiser angebracht werden konnten, führte sie Gespräche mit den einzelnen Kommunen und Flächenbesitzern. „Die sind alle sehr konstruktiv und positiv verlaufen“, sagt Kittmann.

Bau von Schutzhütten als nächste Idee zur Steigerung der Attraktivität

Für eine weitere Idee ist man in Gesprächen mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA). Denn in der Nähe der Strohbrücker Schleuse soll eine Schutzhütte für Wanderer aufgebaut werden. „Wir haben positive Signale vom WSA erhalten“, sagt Langer, der nun drei mögliche Standorte vorschlagen wird. Auch diese geplante Umsetzung könnte in einem Gemeinschaftsprojekt der vier Naturparks münden. So wäre die Errichtung von mehreren Schutzhütten über den gesamten Verlauf des 160 Kilometer langen Naturparkwanderwegs denkbar, sagt Langer.

