Langwedel

Insgesamt 30 Gemeinden zählt die Naturparkkulisse. 16 Kommunen sind Mitglied im Trägerverein Naturpark Westensee Obere Eider. Drei von ihnen, Quarnbek, Mühbrook und Schönhorst liegen außerhalb der Naturparkgrenzen. Langwedel ist im Januar 2020 beigetreten und damit das jüngste Mitglied im Verein. Das Schild am Denkmal und eines im Ortsteil Blocksdorf weisen ab sofort darauf hin. "Die Schilder sollen in den Kommunen demonstrieren, dass es Naturparkgemeinden sind. Wir sind in der Öffentlichkeit noch nicht so verankert", sagt Anne Katrin Kittmann, Geschäftsführerin des Naturparks, die dafür wirbt, dass weitere Kommunen beitreten. Finanziell ist das keine große Herausforderung. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 100 Euro pro 1000 Einwohner.

"Wenn viele Gemeinden Mitglied im Verein sind, lassen sich Projekte auch leichter durchsetzen", sagt Klaus Jürgensen, stellvertretender Vorsitzender im Naturpark-Verein und Umweltausschussvorsitzender in Langwedel. Konkrete Maßnahmen vor Ort, Hilfestellung bei der Beantragung von Fördertöpfen oder die Förderung von Natur- und Umweltbildung – der Naturpark versucht, in verschiedenen Bereichen zu unterstützen. 2019 hat man daher begonnen, die Strukturen des zuvor rein ehrenamtlich geführten Vereins zu professionalisieren. Seitdem ist Kittmann hauptamtliche Geschäftsführerin, Lea Prüß ist verantwortlich für Naturschutz und Umweltbildung und führt seitdem unter anderem Projekte in Grundschulen in Langwedel oder an der Regenbogenschule in Strohbrück und Melsdorf durch. Letztere waren im vergangenen Jahr zur Naturparkschule ausgezeichnet worden.

Als kommendes Projekt will man im Naturpark die bestehenden Wanderwege zu einem einheitlichen System zusammenführen – einheitliche Beschilderung, einheitliche Kartierung. "Das ist ein dickes Brett", sagt Klaus Jürgensen. Geschäftsführerin Kittmann will dazu neben den Gemeinden auch andere Akteure wie Wandervereine oder Tourismusvereine zusammenführen. Ein Austausch ist unter den aktuellen Corona-Bedingungen aber nicht so einfach. Aber die Situation der vergangenen Monate hat auch gezeigt: Die Menschen entdecken ihre Heimat. „Viele Leute gehen während Corona hier vermehrt in die Natur“, hat Markus Heerdegen, Bürgermeister in Langwedel, beobachtet. Die Naturparkkulisse bietet also Möglichkeiten. Diese und sein eigenes Wirken aufzuzeigen, wird eine wichtige Zukunftsaufgabe des Naturparks Westensee bleiben.

Gemeinsame Aktion der Naturparke zu Ostern

Zu Ostern starten die sechs Naturparke im Land gemeinsam die Aktion „Gipfelstürmer“. Aschberg, Kieler Berg oder Bungsberg – Schleswig-Holstein ist zwar nicht für seine Höhenzüge bekannt, ein Ausblick rund um das Osterfest lohnt sich aber: Auf ihren jeweiligen Internetseiten veröffentlichen die Naturparke an den Festtagen eine Vorlage mit Informationen und Hinweisen zu den Gipfeln und der Aktion. Die Aufgabe besteht darin, die sechs ausgewählten Aussichtspunkte im Naturparkland Schleswig-Holstein zu erklimmen und einen Lösungssatz zu vervollständigen. Auf jedem Gipfel ist ein Teil der Lösung zu finden. Den vollständigen Lösungssatz schicken die Teilnehmer an einen Naturpark ihrer Wahl und erhalten bei richtiger Einsendung eine kleine Anerkennung. Weitere Informationen gibt es unter anderem unter www.nwoe.de im Internet.