Trotz Verzögerungen gilt der Zeitplan

Rendsburg

Das Herzstück der neuen Rendsburger Schwebefähre – die Fahrbühne auf der Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger Platz haben – wird aktuell in einem Werk in Brake an der Unterweser neu gebaut. Dort kommt es nach Angaben des WSA zu Verzögerungen. „Die Bauüberwachung des WSA hat an den Fertigungsprozess qualitätssichernde Anforderungen gestellt, die aktuell vom Stahlbauer umgesetzt und erfüllt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Und weiter: „Die Fertigung hat noch nicht das von allen Beteiligten gewünschte Tempo erreicht. Die Handwerker stehen bereit. Die Baufirma sieht gegebenenfalls einen Mehrschichtbetrieb vor, um Verzögerungen mindestens aufzuholen.“ Dabei gelte für alle Verantwortlichen das Prinzip „Qualität vor Schnelligkeit“.

Firma will Termin halten

Die mit dem Bau der Fahrbühne beauftragte Stahlbaufirma mit Sitz in Bayern gibt Entwarnung: „Die derzeit zu fertigenden Bauteile befinden sich nicht auf der kritischen Terminschiene und somit haben die Verzögerungen keine Auswirkung auf den geplanten Endtermin“, wird der Projektleiter in einer Mitteilung des WSA zitiert. Detaillierte Fragen der Redaktion ließ das Unternehmen bislang allerdings unbeantwortet.

Arbeiten vor Ort laufen

Vor Ort in Rendsburg dagegen kommen die Arbeiten offenbar gut voran. Voraussetzung für den Betrieb der Schwebefähre ist unter anderem die Erneuerung der Schienenlaufbahn und der Tragkonstruktion an der Hochbrücke. Unter anderem mussten beidseitig auf einer Länge von etwa 135 Metern Schienenstöße verschweißt werden. „Es ist handwerklich nicht ganz einfach, die etwa 20 Millimeter auseinander stehenden Enden eines solch großen Schienenprofils miteinander zu verschweißen. Die ausführenden Firmen haben schon den ein oder anderen Versuch benötigt“, heißt es vom WSA. Am Ende sei es aber gelungen, die insgesamt 22 Schienenstöße sauber herzustellen.

Fundament für Technik-Zentrum

Auch an anderer Stelle sind die begleitenden Arbeiten jetzt einen entscheidenden Schritt weiter gekommen. Für die Errichtung eines Technik-Zentrums, in dem die Steuerung der neuen Schwebefähre, die Energieverteilung und die Notstromerzeugung untergebracht werden, ist die Bodenplatte gegossen. „Der Beton kann jetzt aushärten und der für Ende Juni angekündigten Montage des Technikgebäudes steht nichts im Wege“, so das WSA.

Arbeiten bei laufendem Eisenbahnverkehr

Außerdem müsse für den Betrieb der Fähre in den kommenden Wochen ein großes Kabelnetz unter, an und auf der Eisenbahnhochbrücke verlegt werden. Auch dazu laufen die Vorbereitungen. Die einzelnen Kabelwege sind geplant, die Befestigung der Kabelpakete an und auf der Brücke sind statisch gerechnet und geprüft, heißt es beim WSA. Das schwerste Kabel habe eine Masse von 12 Kilogramm pro Meter, sodass die Tragfähigkeit der Befestigungen statisch nachgewiesen werden müssten. Wegen der engen Platzverhältnisse bei laufendem Eisenbahnverkehr auf der Hochbrücke seien die Arbeiten schwierig.

Der Neubau der Rendsburger Schwebefähre aus dem Jahr 1913 ist nötig geworden, nachdem das Wahrzeichen am 8. Januar 2016 mit einem Frachter kollidiert war. Dabei wurde die Fahrbühne so schwer beschädigt, dass sie wenige Wochen später demontiert werden musste. Es folgte die Ausschreibung für einen Ersatzneubau.

