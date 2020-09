Nortorf

Bezahlbare Mieten und Leben in Gemeinschaft ermöglichen sind die Motive, die 2019 zur Gründung der Genossenschaft Wohnungsgesellschaft Nortorfer Land eG (WGNL) führten, berichtet Hanns Lothar Kaempfe aus dem WGNL-Aufsichtsrat. 2016, als in den städtischen Gremien sozialer Wohnungsbau und das Fehlen von Investoren diskutiert wurden, beschlossen Nortorfer Bürger die Gründung der Genossenschaft als Eigeninitiative, erinnerte Hanns Lothar Kaempfe. „Es dauerte alles seine Zeit.“

Genossenschaft bietet Anteile an

Jetzt bietet die WGNL Genossenschaftsanteile an. Mindestanzahl sind drei Anteile je 1000 Euro. Mitglieder sind gleichzeitig Teilhaber der Genossenschaft. Die Anteilsmenge sei unbegrenzt. „Die Anteile können auch über ein Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziert werden“, erklärte Hanns Lothar Kaempfe. Als Kirchenvorsteher berichtete Kaempfe: „Die Kirchengemeinde St. Martin besitzt bereits Anteile.“

Erstes Projekt ist ein Mehrgenerationenhaus

Erstes Projekt der WGNL ist ein dreigeschossiges Mehrgenerationenhaus mit 20 Wohnungen in unterschiedlicher Größe, berichtet Genossenschaftsvorsitzender Martin Grundmann. Einige sind barrierefrei, jede Wohnung hat einen Balkon oder eine Terrasse. Ein Gemeinschaftsraum, ein gemeinschaftlich nutzbarer Garten und Parkplätze sind geplant. Digitale und Erneuerbare-Energien-Technik werde eingebaut. Er schätzt die Baukosten auf rund drei Millionen Euro. 2021 soll mit dem Bau begonnen werden.

Die Wohnungen sind unter anderem für Familien, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen und Ältere gedacht. Genossenschafts-Vorsitzender Martin Grundmann erhofft sich, dass unter den Mietern ein generationsübergreifendes Gemeinschaftsgefühl wächst. „Junge helfen Ältere beim Einkaufen, Ältere hüten den Nachwuchs.“ Die Miethöhe soll für Normalverdiener erschwinglich sein.

Die WGNL erhielt im Juli 2020 den Zuschlag

Der Standort ist in der Kleinen Mühlenstraße 4. Zwei Investoren hatten der Stadt 2018 soziale Bauprojekte auf dem Grundstück vorgestellt. Die WGNL erhielt im Juli 2020 den Zuschlag. Noch ist das städtische Grundstück mit dem Mehrfamilienhaus-Altbau nicht im Besitz der Genossenschaft, berichtet Hanns Lothar Kaempfe. Das Haus steht seit 2018 leer, davor waren dort im Obergeschoss Wohnungen, im Erdgeschoss die Nortorfer Tafel und das Beratungsbüro Pro Regio der Arbeiterwohlfahrt untergebracht.

Im August 2020 wählte die WGNL auf der Generalversammlung den Aufsichtsrat, zu dem neben dem Vorsitzenden Hanns Lothar Kaempfe Margarete Petersen und Rüdiger Treichel zählen. Sie bestimmten Martin Grundmann und Alexander Pfeiffer zum Genossenschaftsvorstand.

Der Info-Abend der Genossenschaft beginnt am Donnerstag, 17. September, um 19 Uhr in Kirchspiels Gasthaus, Große Mühlenstraße 9, in Nortorf. Eine Anmeldung unter Tel. 0176-87912724 ist nötig. www.wohnungsgenossenschaft-nortorf.de

