Melsdorf

Der Neubau einer Zweifeld-Sporthalle steht seit fast zwei Jahrzehnten auf der Agenda der Gemeindevertretung. Fast genauso lange ist bereits das nötige Grundstück in der Straße Radebrüche dafür vorgesehen. „Der Beschluss, die neue Halle zu bauen, ist bereits gefasst. Jetzt wird ein Architekt gesucht, der sie plant“, erklärte Bürgermeisterin Anke Szodruch (CDU).

Neue Sporthalle für vier Millionen Euro

Ganz grob gehe man von Baukosten im Bereich zwischen drei und vier Millionen Euro aus, genau lasse sich das erst nach der detaillierten Planung sagen. Lediglich der Rahmen stünde bereits fest, so die Bürgermeisterin. Im Radebrüche soll eine Zweifeld-Sporthalle entstehen, die einen zusätzlichen eigenständigen Gymnastikraum bekommen soll.

Alte Sporthalle wird aufgegeben

Wenn die neue Halle gebaut ist, soll die alte Halle aufgegeben werden. Hinter vorgehaltener Hand spricht man bereits von Rückbau oder Abriss. „Wir können uns als kleine Gemeinde keine zwei Sporthallen leisten“, sagte Szodruch.

Das sieht Simon anders. Eine Sanierung der alten Halle sei sinnvoll, weil man damit mehr Raum hätte und bei der Belegung flexibler sei als bisher. Die Lage neben der Schule sei optimal für den Schulsport, zur neuen Halle müssten die Kinder in der Pause laufen und auch eine Straße überqueren, was gefährlich sei, so die Schulleiterin.

Für Schulveranstaltungen könnte die alte Halle ebenfalls genutzt werden, vor allem weil das Bürgerhaus dafür mittlerweile zu klein sei. Zusätzlich könnten auch die betreute Grundschule, die VHS und die Kita die alte Halle nutzen, ohne mit den Belegungen durch den Sportverein zu kollidieren.

Simon: Gemeinde verschleppt Verfahren

Dazu komme, dass das Land 316.000 Euro für die Sanierung der alten Halle zur Verfügung stellen würde. „Dieses Geld sollte man nicht verfallen lassen“, sagte Simon. Bis September müsse ein vollständiger Förderantrag beim Land eingegangen sein, da werde die Zeit jetzt knapp. Sie habe das Gefühl, die Gemeine verschleppe das Verfahren.

Eine neue Sporthalle für alle

Dem trat Szodruch entgegen, die Gemeinde verschleppe nichts, man habe sich gegen eine Sanierung entschieden. „Eine Sanierung kostet die Gemeinde trotz Förderung noch 600.000 Euro“, sagte Schulausschussvorsitzende Annette Gantschow-Wilke (SPD). „Die Gemeindevertretung ist sich einig, dass man finanziell nichts mehr in die alte Halle investieren will, weil die neue Halle genügend Platz für alle Angebote bietet.“ Manfred Berke (SPD) erklärte, dass man für gut 40 Jahre in die Zukunft geplant hätte und auch das Wachstum der Gemeinde berücksichtigt sei.

