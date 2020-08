In einer Lücke zwischen zwei Schauern kraulte Wulf Klüver am Donnerstag zur neuen Badeinsel der Gemeinde Mühbrook. Dort angekommen, sendete der Bürgermeister gleich einige Jubelgesten Richtung Badestelle. In Bordesholm dagegen ist eine Entscheidung über einen neuen Schwimmponton weiter offen.