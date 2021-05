Auch in diesem Sommer soll es einen Schwimmponton an der Badestelle in Felde geben. Für rund 10000 Euro will die Gemeinde eine Plastikbadeinsel anschaffen. In der Gemeindevertretung löste das Material eine kontroverse Diskussion aus. Die Sorge: Mikroplastik könnte den See im Naturpark belasten.