Mehrere Gemeinden haben unter anderem gemeinsam mit dem BUND, der Stiftung Naturschutz sowie dem Ruder- und Segelverein Westensee (RSVW) intensiv an einem Flyer gearbeitet, der auch als an mehreren Stellen als Informationsplakat zu finden ist. Mit dem RSVW-Vorsitzenden Helmut Kaphengst haben die KN am Wochenende mal geschaut, was am Westensee so los ist.

Westensee ist in privatem Eigentum

„Das gute Wetter und die warmen Temperaturen locken die Wasserfreunde zu uns“, sagt Knaphengst, der seit rund 25 Jahren den Verein leitet. Er ist selbst Segler, den Verein gibt es bereits seit 50 Jahren. "Unser Verein regelt seit jeher die Belange auf dem Westensee, das ist mit den Eigentümern so vertraglich abgesprochen", erklärt Knaphengst das System. Denn der Westensee ist in privater Hand: Drei Privatleute sowie der Landesjagdverband und der Landesfischereiverband sind Eigentümer.

Der Verein zählt 350 Mitglieder, "Wir haben steigende Zahlen, gerade durch Corona wurde das Interesse am eigenen Land beziehungsweise am eigenen Gewässer wieder größer", weiß der 72-Jährige. Mit der Vereinsmitgliedschaft gibt es eine Plakette, die das Befahren des Westensees erlaubt - aber eben nur mit dieser Plakette und der damit verbundenen Vereinsmitgliedschaft ist das Befahren des Westensees gestattet. "Alles andere ist verboten, so einfach ist es", betont Knaphengst.

Das größte Problem sei nun mal der Mensch, denn: "Die Menschen gehen leider nicht gut mit der Natur um", beklagt Knaphengst in dem Zusammenhang. Und der Westensee liegt nicht umsonst inmitten vom Naturpark. Brütende Wasservögel bevölkern die Schilfgürtel, der Seeadler brütet in unmittelbarer Nähe - ein schützenswerter Bereich. "Da ist es selbstverständlich nicht gestattet, einfach irgendwo durch den Schilfgürtel zu waten, um ein SUP zu Wasser zu lassen."

Rücksicht auf Flora, Fauna und Wasserwild

Der Westensee ist der fünftgrößte See Schleswig-Holsteins und bildet das Zentrum des Naturparks Westensee. Er entwässert über Schleswig-Holsteins größten Fluss, die Eider, und erreicht über den Achterwehrer Schifffahrtskanal auch den Nord-Ostsee-Kanal. Der See ist knapp sieben Quadratkilometer groß und an den tiefsten Stellen bis zu 17 Meter tief, der Umfang beträgt zirka 23 Kilometer.

"Wir sind sehr froh, dass die Broschüre gestaltet wurde", freut sich Helmut Knaphengst. Dort sind neben einer großen Karte auch die „Goldenen Regeln im Wassersport“ aufgelistet: Dazu gehören Lärm und laute Musik vermeiden, auf dem Wasser Abstand zu Vogelansammlungen halten (mindestens 300 Meter, insbesondere in der Rastzeit vom 15.8. bis 15.4.) sowie Abfall mitnehmen, auch Zigarettenkippen. Motorboote (auch mit Elektromotor) dürfen auf dem Westensee nicht fahren, es muss mindestens 50 Meter Abstand zum Schilf/Röhricht gehalten werden beziehungsweise zur Uferlinie, falls kein Schilf da ist. Eine kleine Besonderheit ist die Bucht von Hohenhude: Dort ist eine wichtige Ruhezone für Rastvögel und sie darf von September bis April nicht befahren werden.

"Wir hoffen mit der Broschüre die Gäste zu erreichen und ihnen auch vermitteln zu können, was man auf dem Westensee darf und was nicht", sagt Knaphengst.

