Bisher zählten Büchereien zu den "außerschulischen Bildungseinrichtungen", in der neuen Landesverordnung der Corona-Regeln finden sich Büchereien bei den Freizeit- und Kultureinrichtungen wieder - und damit gilt ab Montag für Besucher: getestet, geimpft oder genesen. Das schafft Probleme.

Von Sorka Eixmann