Feuerwache mit Mängeln und Risiken

Bordesholm

Birthe Christensen, die seit September an der Spitze der 74 Aktiven steht, stellte den Appell an das Ende ihres Jahresberichtes. Zu einen sei die vor 40 Jahren gebaute Feuerwache im Vicelinweg für die Anzahl der Mitglieder und den Fuhrpark zu klein, berichtete sie. Zudem könnten wichtige Hygieneschutzmaßnahmen nicht umgesetzt werden. Über den "Feuerwehrkrebs" durch Ruß und Rauch werde mittlerweile viel diskutiert. Eine konsequente Trennung von "Schwarz- und Weiß-Bereichen" würde die Übertragung von krebserregenden Stoffen verhindern. "In unserer Halle kann aber die Alltagskleidung der Helfer in den Spindfächern nicht von der Einsatzkleidung getrennt aufbewahrt werden."

Duschen für Frauen fehlen

Die Wehrführerin ließ nicht unerwähnt, dass die sanitären Anlagen nicht mehr zeitgemäß seien - Duschen für Frauen gebe es zum Beispiel überhaupt nicht. Sieben weibliche Mitglieder gehören aber zur Wehr. 120 Einsätze fuhren die Bordesholmer 2019. Die Einsatzkräfte, die mit dem Auto zur Wache eilen, stellen es auf dem öffentlichen Parkplatz hinter dem Savoy-Kino ab. Das Ganze birge Gefahren, weil die Helfer von dort in die Halle liefen. Nachts sei es dunkel und eine öffentliche Straße müssten sie auch überqueren. "Ich weiß, dass ein Neubau nicht sofort umsetzbar ist. Aber die Politik muss darüber nachdenken, damit in zehn Jahren noch eine einsatzkräftige Wehr bereitsteht."

Amtsdirektorin schlägt Planungsgruppe vor

Amtsdirektorin Anja Kühl konnte die Forderung nach einem Neubau nachvollziehen. Zum Parkplatz-Problem betonte sie: "Wir können nicht riskieren, dass die Feuerwehrunfallkasse irgendwann bei einem Unfall mal sagt, das zahlen wir nicht." Aus ihrer Sicht sollte man in Bordesholm eine Planungsgruppe ins Leben rufen. "Ein Neubau wird sich nicht verhindern lassen. Geld drucken können wir aber auch nicht", schränkte sie die Erwartungen auf eine schnelle Lösung ein. Die Verwaltungschefin berichtete auch, dass die Stadt Bargteheide vor zehn Jahren mit den Planungen für eine neue Wache begonnen, aber diese immer noch nicht habe. "Aber drängen sie ihren Bürgermeister dahin", fügte sie hinzu.

Kommunalpolitiker sind gesprächsbereit

Der Gemeindechef Ronald Büssow ( SPD) signalisierte wie die Fraktionsvertreter Joachim Schultze ( SPD), Norbert Baschke ( CDU) und Thorsten Bretzke ( FDP) Gesprächsbereitschaft - alle dankten dem Einsatz der Freiwilligen. Der Bürgermeister wies außerdem darauf hin, dass in diesem Jahr die Akustikdecke im Saal saniert sowie die Beleuchtung auf LED umgestellt werden soll. 43000 Euro sind vorgesehen. "Das Thema mit dem Neubau ist nicht neu. Wir müssen uns damit befassen. Augen auf bezüglich eines Grundstücks. Und es muss nicht zehn Jahre dauern", so Baschke.

2030 wird die Feuerwehr 150 Jahre alt

2030 feiert die Bordesholmer übrigens ihren 150. Geburtstag. Neben zahlreichen Beförderungen gab es bei der Jahresversammlung auch viele Ehrungen. Der mittlerweile in die Ehrenabteilung gewechselte ehemalige stellvertretende Wehrführer Dieter Gläßel ist 50 Jahre dabei. Mit dem Brandschutzehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Nico Witthöft, Rolf Kersandt und Kai Hoppe geehrt.

