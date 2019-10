Dr. Hans-Markus Johannsen, kaufmännischer Geschäftsführer der Imland-Kliniken, kündigt seinen Ausstieg aus der Führungsdoppelspitze mit Dr. Anke Lasserre an. Der Aufsichtsrat der Kliniken wurde in der vergangenen Woche informiert, die Mitarbeiter in Rendsburg und Eckernförder am Montag.