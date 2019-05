Nach dem Verkauf der Biogasanlage Brügge an den israelischen Unternehmer Konstantin Bratchikov sind keine Veränderungen am Standort nahe der L 49 geplant. Das sagte Gerd Stoltenberg, bisheriger Sprecher der 18 Kommanditisten, am Tag nach der Bekanntgabe. Auch die Gewerbesteuer bleibe in der Region.