"Dritter" Ort in der Bücherei Flintbek

Flintbek

Im hinteren Bereich im Erdgeschoss ist bereits Platz geschaffen worden. "Dort soll ein sogenannter dritter Ort entstehen. Ein Wohlfühlbereich zum Lesen und Kommunizieren", beschreibt Büchereileiterin Andrea Frahm das Projekt.

Mit Sofa, Kaffeemaschine und Sodastream soll ein Ort zum Wohlfühlen entstehen

"Wir schaffen eine Couch an, eine Kaffeemaschine ebenso wie einen Wasserkocher und einen Sodastreamer. Für eine schöne Optik wird durch entsprechende Wandbemalung ebenfalls gesorgt. Alles natürlich ehrenamtlich", erläutert Frahm das weitere Vorgehen.

Der Grund liegt auf der Hand. "Bücher sind etwas Kommunikatives, sie sorgen für Zugewandtheit und für Nähe, genau das wollen wir noch verstärken", betont sie. Denn die Gemeindebücherei sei ein Ort des Miteinanders: "Hier findet Austausch statt, hier gibt es Hilfe auf kurzem Wege." Es sei für sie immer ein schönes Gefühl, wenn sie merke, dass Menschen gern Zeit in der Bücherei verbringen: "Mit dem neuen dritten Ort wollen wir die Gelegenheit dazu bieten."

Die Statistik bestätigt den Kurs der Leiterin

Wie gern und auch wie häufig im vergangenen Jahr Menschen die Gemeindebücherei in Flintbek aufgesucht haben, das macht die Statistik deutlich. Für Andrea Frahm steht dabei fest: "Die Statistik ist wieder eine wohltuende Bestätigung dessen, was wir hier fühlen. Es wird immer voller und das Interesse am echten Buch wird zwar oft totgesagt, aber zumindest bei uns ist es noch sehr lebendig."

1781 aktive Leser (2018 waren es 1661) haben im vergangenen Jahr 83.500 (2018 waren es 74000) Medien entliehen. Doch das ist nicht alles, was die Statistik hergibt: "115 Veranstaltungen fanden Anklang bei 2550 Besuchern, 2018 waren 2200 Besucher bei 96 Veranstaltungen der Bücherei", zählt Andrea Frahm auf. Auch die elektronischen Medien haben längst einen festen Platz: 5374 Mal wurden elektronische Medien, dazu gehören E-Books, Hörbücher oder auch Filme, ausgeliehen.

Die Bücherei bekommt einen Escape-Room

Wer mit solchen Zahlen ins neue Jahr startet, hat natürlich auch schon wieder frische Ideen. Denn: "Wir wollen nicht nur neue Leser gewinnen, wir wollen unsere Leser ja auch behalten", sagt Frahm. Unterstützung erhält sie in diesem Jahr nicht nur von den vielen Ehrenamtlern, sondern auch von Marc Feßler, der seit August sein FSJ unter anderem in der Bücherei absolviert. Der 19-jährige Flintbeker hat viel Spaß an der Arbeit, ein Projekt hat er sich auch schon ausgesucht: "Ich werde anlässlich der 800-Jahr-Feier der Gemeinde einen Escape-Room installieren", freut sich Feßler auf das Projekt. Der Escape-Room ist ein nachgebauter thematischer Raum, in dem Spieler in einer vorgeschriebenen Zeit unterschiedliche Rätsel lösen müssen, um den Raum als Sieger verlassen zu können.

Flintbeker Kinder sollen die Kieler Stadtbücherei entdecken

Eine weitere Neuigkeit: "Wir wollen uns eine VR-Brille anschaffen", erzählt Frahm. Doch nicht nur an die Jugendlichen wird gedacht, auch für die jüngeren Leser gibt es ein Projekt. "Im Februar möchte ich gern mit einigen Flintbeker Kindern die Kieler Stadtbücherei entdecken. Besonders die Schülerinnen und Schüler, die in Kiel zur Schule gehen, sind ohnehin täglich in Kiel. Und für Viel-Leser ist unser Bestand irgendwann leider endlich", sagt Frahm. Daher ist eine Führung in der Kinder- und Jugendbuchabteilung geplant. "Anmeldeformulare für die Stadtbücherei habe ich schon da, sodass jedes Kind sofort ausleihen kann, zur Vorbereitung sammle ich jetzt schon die Interessenten. Angesprochen sind Kinder der Klassenstufe fünf bis sieben."

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.