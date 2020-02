Am Dienstagmorgen geriet ein Lkw zwischen der Anschlussstelle Warder und dem Autobahnkreuz Rendsburg in Fahrtrichtung Norden in die Mittelplanke und schleuderte Erde auf die drei Fahrstreifen. Im Zuge der dreistündigen Aufräumarbeiten kam es zu einem weiteren Unfall und einer Sperrung.