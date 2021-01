Flintbek

Am 4. Januar war der erste Arbeitstag in der Kindertagesstätte am Dickskamp für die 34-jährige Eva-Johanna Wolf. Im Mittelpunkt der Arbeit von Vorgängerin Inga Ewers stand in den vergangenen Jahren dabei das Thema Nachhaltigkeit, unter anderem wurde der Gemeindekindergarten von der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung mit dem Zertifikat „Gesunde Kita“ ausgezeichnet, Ende November gab es dann als zweite Kita im Land die Auszeichnung als Leuchtturm-Kita.

Nachhaltigkeit bleibt eines der Kernthemen

Natürlich hat Wolf noch ihre Vorgängerin kennengelernt, sie zeigt sich beeindruckt von den Vorgaben. "Das Thema Nachhaltigkeit ist unglaublich wichtig, das Konzept fühlt sich großartig an", betont Wolf. "Da bleiben wir sicher dran, denn es ist besonders wichtig, den Nachwuchs an diese Themen heranzuführen. Denn die Kinder sind die Akteure der Zukunft", so Wolf.

Allerdings wird Eva-Johanna Wolf der Kita auch ihren eigenen Stempel aufdrücken. "Mit einer neuen Leitung sollte es auch eine neue Dynamik geben", freut sie sich sehr auf die kommende Arbeit. Bisher hat Wolf für das Familienzentrum in Kiel gearbeitet, als sie die Ausschreibung für die Kita in Flintbek las, war sie sofort interessiert.

70 Kinder sind in der Notbetreuung

140 Plätze bietet die Gemeindekita an, derzeit sind rund die Hälfte der Kinder in der Betreuung. "Die Notbetreuung macht ungefähr 50 Prozent aus, Corona ist dabei für alle Seiten eine große Herausforderung", weiß die Expertin. "Wir müssen die Pandemie in unsere Arbeit einbeziehen und den Kindern erklären, was Corona ist und was es für Folgen hat. Ob es um das häufige Händewaschen oder das Tragen von Masken geht". In Flintbek wird nicht erst seit der Verordnung des Landes eine Maske getragen. "Wir machen das schon seit längerem so", betont Wolf.

Nur in der Sprachförderung oder auch bei Streitschlichtung werden die Masken abgenommen. "Mimik und Gestik sind dabei enorm wichtig", erläutert Wolf.

Ein immer wiederkehrendes Thema ist der Mangel an Kontakten für die Kinder. "Wir müssen ihnen verständlich erläutern, warum sie ihre Freunde oder auch Familie nicht sehen dürfen. Und wir erklären immer wieder, dass wenn wir uns alle an die Beschränkungen halten, wir bald wieder die Kita für alle Kinder öffnen können."

Coronakrise ist kräftezehrend für alle Seiten

Auch die Elternarbeit geht in Pandemiezeiten ungewöhnliche Wege. "Mal eben ein kleines Treffen, um sich vorzustellen - das geht gerade alles nicht. Wir kommunizieren über das Telefon, sind auch jederzeit als Ansprechpartner da." Für die "systemrelevanten" Eltern sei es etwas einfacher, weil ja auch die Kinder andere Kinder in der Kita treffen. "Für die anderen Eltern gibt es mehr Probleme, auch weil sie sich Sorgen machen, da die Kinder kaum Kontakte haben."

Die Arbeit in der Corona-Krise sei für alle Seiten kräftezehrend, aber Eva-Johanna Wolf sieht die Krise auch als Chance: "Man wird kreativer, man findet neue Wege für die Elternarbeit. Es ist sicher kein optimaler Start, aber die Arbeit bringt dennoch Spaß."

Privat ist Wolf verheiratet und outet sich als Skandinavien-Fan. Sie entspannt gern im eigenen Kleingarten, Kochen sowie das Verarbeiten der Lebensmittel aus dem eigenen Garten gehören zu ihren Hobbies. "Außerdem arbeite ich gern mit Holz", verrät sie.