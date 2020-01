Neue Mitarbeiterin kommt auf Hausbesuch

Neumünster

„Wir bieten ganz viel und sind für jeden da. Aber dazu mussten die Senioren bislang zu uns kommen“, sagt Romi Wietzke, Leiterin des Seniorenbüros. Das neue Angebot ermöglicht nun auch eine umfassende Beratung in vertrauter Umgebung. „Der Neumünsteraner Hausbesuch ist ein neu geschaffenes Element in der seniorenpolitischen Planung der Stadt, mit dem wir Senioren erreichen möchten, die wir mit bestehenden Angeboten bislang nicht erreichen konnten“, erklärt Erster Stadtrat Carsten Hillgruber.

Neue Mitarbeiterin berät Senioren in allen Belangen

Dafür hat die Stadt im August vergangenen Jahres Nele Dittmer eingestellt. „Ich treffe mich mit den Senioren bei ihnen zu Hause oder im öffentlichen Raum und berate sie beispielsweise bei persönlichen Belangen, zum Thema Bewegung, Ernährung und Gesundheit, Wohnen im Alter, Mobilität oder auch über mögliche neue Aufgaben im Ruhestand“, berichtet die 27-Jährige. Das Projekt sei noch in der Aufbauphase. Dennoch habe sie bereits mehr als 40 Beratungsgespräche geführt. „Oft haben auch Angehörige von dem Angebot gehört und vermitteln dann“, erzählt die studierte Gerontologin.

Im Mittelpunkt steht der Erhalt der Selbstständigkeit

Dass die Selbstständigkeit und Lebensqualität auch im Alter erhalten bleibt, sei ein vorrangiges Ziel der Stadt. Auch Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, sollen weiterhin ein selbstständiges Leben führen können.

„Wir wollen mögliche negative Auswirkungen mildern, indem betroffene Personen auf einfachstem Wege an wichtige Informationen und Ansprechpartner kommen. Vielen Menschen im höheren Alter fällt es aus verschiedenen Gründen schwer, den Weg zu uns auf sich zu nehmen. Mit diesem neuen aufsuchenden Beratungsangebot wirken wir dem entgegen“, fasst Romi Wietzke zusammen.

Flyer über das neue Angebot liegen im Seniorenbüro aus oder zum Beispiel auch in den Apotheken in der Stadt. Nele Dittmer ist ab sofort während der Sprechzeiten im Seniorenbüro am Großflecken 71 erreichbar, telefonisch unter 04321 / 942 2552.

