Die Gemeindebücherei in Bordesholm setzt auf mehr Aufenthaltsqualität und eine Caféhaus-Atmosphäre. Dafür wurde die Einrichtung im Huus an'n Markt an der Holstenstraße umstrukturiert und umgebaut. Jetzt locken neue Arrangements mit Hochlehnsesseln zum gemütlichen Schmökern mit Caféhaus-Atmosphäre.

Von Sven Tietgen