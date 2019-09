In Kronshagen steigt die Zahl der Verbraucherinsolvenzen. Gut 50 Klienten aus der Gemeinde betreuen die Schuldnerberater vom Verein Lichtblick derzeit in Bordesholm. Jährlich steigen die Zahlen. Ab Ende September gibt es deshalb die Schuldnerberatung auch direkt vor Ort in Kronshagen.