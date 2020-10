Das Thema Erweiterung der Hallenkapazitäten nimmt in Kronshagen weiter Fahrt auf: Die Gemeinde plant einen Anbau an die Sporthalle des Gymnasiums. Die Politik soll Ende Oktober grünes Licht geben, um sich für ein Programm des Bundes zu bewerben. 90 Prozent der Kosten könnten gefördert werden.

Neue Sporthalle? - Kronshagen plant Anbau am Sportzentrum

Von Florian Sötje