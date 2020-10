Kronshagen

Ingo Sander bezog im Interview mit KN-online klar Stellung: Die Kapazitäten der Sportstätten in Kronshagen können den Bedarf nicht decken, der Ruf nach einer neuen Sporthalle ist bereits seit Jahren ein Thema, über das die zuständigen Gremien zeitnah beraten sollten. Bevor dies aber geschehen kann, sehen die politischen Fraktionen in Kronshagen die Verwaltung in der Pflicht.

"Ich würde den Ball erstmal zurückspielen. Die Verwaltung muss aufzeigen, wie eine neue Halle in einem genehmigungsfähigen Haushalt untergebracht werden kann", sagte Gunnar Heintze, SPD-Fraktionsvorsitzender. Der Bedarf sei unstrittig, "aber wir haben auch andere Baustellen im Bereich Schulen und Bürgerhaus", ergänzte Heintze. "Wenn von Seiten der Gemeinde ein Kosten- und Finanzierungsplan steht, können wir gerne darüber entscheiden."

Anzeige

Vereine sollen sich an Folgekosten beteiligen

"Grundsätzlich wissen wir, dass wir die Kapazitäten erweitern müssen", sagte auch CDU-Fraktionsvorsitzende Andrea Linfoot. Wenn ein Neubau finanziell zu stemmen wäre, würde sich die CDU nicht querstellen. Bei der Finanzierung hänge aber viel von möglichen Förderprogrammen ab. Zudem sei nicht nur die Investition in eine neue Halle sondern auch die Finanzierung der Folgekosten zu betrachten. "Mitentscheidend ist für uns die Frage, wie man Vereine an den Folgekosten beteiligen kann", sagte Linfoot. Diese offenen Fragen müssten in den anstehenden Haushaltsberatungen eine Rolle spielen.

Weitere Großprojekte stehen für Kronshagen an

Grünen-Fraktionsvorsitzende Gudrun Rempe sieht neben dem Thema Sportstätten mit dem Straßenbau und der Erweiterung der Radwege weitere große Projekte auf Kronshagen zukommen. „Von daher muss zunächst die Finanzierung geklärt sein. Wenn wir Zuschüsse bekommen, sieht die Situation anders aus“, sagte Rempe. So wie bei der CDU sei man sich auch in der Grünen-Fraktion einig, dass die Folgekosten eines neuen Sportstättenbaus von den Vereinen mitgetragen werden müssten. „Das ist für uns eine Voraussetzung“, sagte die Fraktionsvorsitzende.

Thema Neubau sollte nach den Herbstferien beraten werden

Die UKW hatte sich im Juni im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde klar für eine neue Halle ausgesprochen. „Da stehen wir nach wie vor zu. Aber nur, wenn es mit Blick auf die angespannte Haushaltslage eine hohe Förderung gibt“, sagte UKW-Fraktionsvorsitzende Jana Neiser. Die Beteiligung der Vereine an den Folgekosten sei auch für die UKW ein zentraler Punkt. Für Neiser gehört das Thema zeitnah auf die politische Agenda in Kronshagen. „Die Fördertöpfe werden jetzt aufgemacht. Nach den Herbstferien sollte es zum Beispiel im Haupt- und Finanzausschuss definitiv ein Thema werden“, sagte die UKW-Fraktionsvorsitzende. Der Sitzungskalender der Kommune sieht am 3. November eine entsprechende Ausschusssitzung vor. Zwei Tage später am 5. November folgt ein Bau- und Wirtschaftsausschuss.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.