Wie hoch muss die Förderung beim Neubau einer Sporthalle sein, damit das Projekt in Kronshagen in Angriff genommen wird? Das war am Dienstagabend die zentrale Frage für die Gemeindevertreter. Ergebnis: Wenn die Fördermittel 90 Prozent der förderfähigen Kosten stemmen, wird die Halle realisiert.