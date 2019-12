Frischer Wind mit Wählergemeinschaft

Nortorf

Dirk Meier will in Nortorf frischen Wind in die Parteienlandschaft bringen. Er plant die Gründung der Wählergemeinschaft Bürger für Nortorfer Bürgerinteressen. „Im Moment sind wir zu Dritt“, erklärt der 66-jährige Initiator. Sein Motiv: Statt reden und muffeln, konkret einmischen.

Bürgerentscheid war Auslöser

Auslöser für Dirk Meiers Initiative ist die Beteiligung am Bürgerentscheid zur seit Jahren hitzig diskutierten Zukunft des Schallplattenmuseums. 33,27 Prozent bewertete Dirk Meier als „katastrophal“, einen Hinweis auf das Ausmaß der Politikmüdigkeit. Über die Wählergemeinschaft wolle er das „Wir werden beteiligt“-Gefühl stärken. Jung und alt sollen eingebunden werden.

Sachpolitik angesagt

Während des „Theaters um das Museum“ wuchs die Unzufriedenheit von Dirk Meier mit den politischen Gremien. „In der Kommunalpolitik ist Sachpolitik angesagt.“ Er beobachte jedoch schon seit zehn Jahren, dass in Nortorf Parteipolitik gemacht werde. „Die Parteien torpedieren sich gegenseitig.“ Bei der Entscheidung über die Zukunft des Museums sei die Diskussion aus dem Ruder gelaufen.

Aufbau Jugendbeirat dümpelt vor sich hin

Die zähen Verhandlungen in den politischen Gremien über den Aufbau eines Jugendbeirates sind für ihn ein weiteres Beispiel: „Seit fast einem Jahr dümpelt das Thema so vor sich hin.“

Weiteres Beispiel: Das Haushaltskonzept der CDU, das die Belastung des Stadtetats mit einem Zwei-Millionen-Kredit vorsieht, kann Dirk Meier nachvollziehen. Ihm fehlen jedoch Argumente: „Auf der Kommunikationsseite hakt es. Sie sollen es mal erklären.“

Dirk Meier ist am 8. August 1988 nach Nortorf gezogen. Er ließ sich zur letzten Kommunalwahl für die FDP aufstellen. Mitgemischt in politischen Gremien hat er bisher noch nicht. „Ich habe jetzt erst Muße. Ich habe in der Luftfahrtindustrie in Deutschland, Luxemburg, Russland und der Schweiz gearbeitet und war viele Jahre nur am Wochenende zu Hause“, erklärt der Rentner.

Die Wählerinitiative Bürger für Nortorfer Bürgerinteressen trifft sich am Montag, 16. Dezember, um 19 Uhr im Haus der Vereine und Verbände, Schülper Weg 3, in Nortorf.

