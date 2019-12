Städte und Dörfer besser verbinden

Nortorf

Nach der Gründung der Wählergemeinschaft Bürger für Nortorfer Bürgerinteressen führt der erste Weg von Initiator Dirk Meier zum Finanzamt: „Wir müssen die Gemeinnützigkeit der Wählergemeinschaft klären.“ Im Januar beim nächsten Treffen werde es um die Themenfelder gehen, die die Wählergemeinschaft in Nortorf und für das Amt Nortorfer Land beackern will.

Enttäuschung über etablierte Parteien

Die Gründungsmitglieder erläuterten ihre Motive zum Einstieg: Manche sind als ehemalige Partei-Mitglieder enttäuscht über etablierte Parteien, bei denen ihre Ideen nicht gewertschätzt wurden. Andere haben sich aus Aversion gegen Parteigeklüngel von der Politik ferngehalten. Ein Eisendorfer bemängelte Kirchturmdenken: „Bei Entscheidungen der Stadtverordneten habe ich den Eindruck, Nortorf ist eine Insel.“

Kritik an Busverbindungen

Als erste Richtung der Wählergemeinschaft nannte Dirk Meier Energiewende und das weite Feld des Öffentlichen Personennahverkehrs. „Wer in Städten wie Rendsburg oder Kiel lebt, in dem Busse alle zehn oder 20 Minuten fahren, kann sich nicht vorstellen, was man Menschen auf dem Dorf mit einer Busverbindung im Zweistundentakt antut“, meint er zur bisherigen Neuplanung des Busnetzes im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Schwarmintelligenz

Alternative Transportmöglichkeiten sollen diskutiert werden. „Es gibt ja schon Rezepte. Das Dörpsmobil etwa.“ Oder: einen Shuttle-Service in die autofreie Innenstadt anbieten. Dirk Meier sieht die Wählergemeinschaft als Ideenpool. Mit Schwarmintelligenz können neue Möglichkeiten entwickelt werden.

„Die Stadt öffnen für Themen der Umlandgemeinden“, plant sich Claudia Schulze, Mitinitiatorin der Wählergemeinschaft. Im Amtsausschuss könnten zukünftig politische Themen vorgeschlagen werden. Bislang sei der Ausschuss kein politisches Gremium, sondern eine administrative Klammer für das Amt Nortorfer Land, so Dirk Meier.

Außerparlamentarische Opposition

„Die Wählergemeinschaft geht in die außerparlamentarische Opposition“, sagt Dirk Meier. „Die Stadtpolitik ist gemäß unserer Ortung eine Arena, die nicht einfach ist.“ Bis zu den nächsten Wahlen sei es ein langer Weg.

Infos zur Wählergemeinschaft Bürger für Nortorfer Bürgerinteressen unter der E-Mail dirkhpmeier@gmx.de

