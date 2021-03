Spaten statt Füller, Beitel statt Heft: In der Neuen Waldorfschule in Rendsburg stehen beim Greenschooling Naturprojekte auf dem Lehrplan. Alle 176 Schüler sind beim Pflanzen, Säen und Gestalten beteiligt. In einem Schnitzprojekt verewigen sie ihre Hände in Holzstelen für den Schulhof.