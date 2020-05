Neuer Geschäftsführer für Imland-Klinik

Rendsburg

Markus Funk leitet künftig mit der Medizinischen Geschäftsführerin Dr. Anke Lasserre die Klinik mit ihren Standorten Rendsburg und Eckernförde in Doppelspitze. Er war zuletzt Direktor der Hessing Stiftung in Augsburg, einer "Traditionseinrichtung im Bereich der Orthopädie", heißt es in der Mitteilung, überdies Geschäftsführer der Tochtergesellschaften.

Der erfahrene Klinikmanager, der seine Wurzeln im Bereich der Wirtschaftsprüfung hat, blicke auf eine über 20-jährige Karriere im Klinikbereich als Geschäftsführer zurück. Dazu zählen das Krankenhaus der Stadt Kitzbühel in Österreich, die Helios-Klinikgruppe in Deutschland und Österreich sowie die Elblandkliniken-Gruppe mit vier Standorten in Sachsen.

Markus Funk wird in Rendsburg Nachfolger von Hans-Markus Johannsen

"Als ehemaliger Geschäftsführender Krankenhausdirektor des Klinikums Bremen-Mitte und Prokurist der Gesundheit Nord gGmbH – dem Klinikverbund Bremen – ist ihm auch der Norden Deutschlands vertraut", so die Klinik. Markus Funk wird Nachfolger von Hans-Markus Johannsen, der bis Ende 2019 kaufmännischer Geschäftsführer war.

Johannsen verließ die Klinik auf eigenen Wunsch aus dringenden privaten Gründen, wie es im Oktober 2019 hieß. Der promovierte Volkswirt war 2015 als kaufmännischer Geschäftsführer zur Imland-GmbH gekommen. Anfang 2019 wurde ihm die Radiologin Anke Lasserre als medizinische Geschäftsführerin zur Seite gestellt.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde als alleiniger Gesellschafter hatte die Doppelspitze Johannsen-Lasserre installiert, nachdem die Krankenhaus-Gesellschaft Sana zu Ende 2019 ihrem Ausstieg aus dem mit Imland geschlossenen Managementvertrag angekündigt hatte.

Neuer Chef mit Erfahrung in kommunalen Gesundheitseinrichtungen

„Mit Herrn Funk holen wir einen ökonomisch versierten Kopf ins Haus, der einen guten Überblick über die Marktlage im Gesundheitswesen mitbringt“, betont Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Rolf-Oliver Schwemer. „Seine langjährige Erfahrung als Geschäftsführer auch in kommunalen Gesundheitseinrichtungen hat uns überzeugt.“

Anke Lasserre ergänzt: „Damit ist die Doppelspitze nun komplett. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche Herrn Funk einen guten Start.“ Funk soll federführend für die Bereiche Finanzen, Controlling, Bau, Einkauf, Technik, Recht & Compliance sowie die Dienstleistungen verantwortlich sein.

Lasserre obliegt als medizinische Geschäftsführung die Klinische Leitung und das Bildungszentrum sowie die Bereiche Personal, IT, Unternehmenskommunikation, Organisationsentwicklung und die Patientenverwaltung.

"Großes Potenzial der Imland-Klinik"

„Ich freue mich auf den ‚echten Norden‘ und die Imland-Klinik, das große Potenzial und die Chance, eine nachhaltige Zukunftsentwicklung der Häuser begleiten zu können“, so Markus Funk. Der neue Geschäftsführer stammt gebürtig aus Heidelberg, ist verheiratet und hat einen Sohn.

„Ich begrüße ganz besonders die Doppelspitze mit Frau Dr. Lasserre – die gemeinsame, sich ergänzende Expertise und der enge Austausch sind für die zukünftigen Herausforderungen von großem Vorteil“, so Funk.

