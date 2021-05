Flintbek

Wer mehr als 750 Kubikmeter Abwasser einleitet, der muss einen Gewässerschutzbeauftragten bestellen, das regelt das Wasserhaushaltsgesetz. Da die Gemeinde Flintbek eine eigene Kläranlage betreibt, die deutlich mehr in die Eider einleitet, ist auch sie dazu verpflichtet. In Flintbek ist die Aufgabe ein Ehrenamt, das derzeit nicht besetzt ist.

Bengtsson optimierte Kläranlagen

„Als ich davon hörte, habe ich mich beworben“, sagt Bengtsson. Der 71-jährige, der in Freiburg und Kiel Biologie und Chemie studierte, hat im Bereich mariner Biologie promoviert, zwei Jahre in den Sümpfen von Georgia gearbeitet und hat sich am Institut für Siedlungswasserwirtschaft der Universität Kassel mit der Optimierung von Kläranlagen beschäftigt, bevor er sich mit einem Büro für Landschafts- und Gewässerökologie selbstständig machte.

„Ich habe quasi das beruflich gemacht, was ich jetzt ehrenamtlich machen würde“, sagt Bengtsson, der zu seinem Ruhestand in den Norden zurückkehrte und in Kleinflintbek lebt.

Gewässerschutzbeauftragter ist kein Schreibtischjob

„Im Ruhestand nichts zu tun, das ist nicht meins“, sagt er, deshalb interessiere er sich für die Aufgabe. Als Fachmann in dem Bereich möchte er mehr tun, als einmal im Jahr einen Jahresbericht schreiben. „Ich verstehe mich als Anwalt der Gewässerökologie“, sagt er. Da wolle er ganz genau hinschauen. „Ich will das Thema nicht nach Papierlage beurteilen und keinen Schreibtischjob daraus machen“, sagt der Biologe.

Statt sich Messergebnisse vom Klärwerk nur liefern zu lassen, will er auch selbst losgehen, um Proben zu ziehen und diese von einem Labor untersuchen lassen. Auch die Sedimente der Gewässer will Bengtsson überprüfen. „Vor allem bei besonderen Ereignissen, wie beispielsweise Starkregen, der vieles ausspülen kann, will ich genau hinschauen“, sagt er. Solche Ereignisse könnten beispielsweise zu Problemen im Vorfluter führen.

Investitionen sollen am Ende Geld sparen

So ließen sich mögliche Probleme erkennen und er könne der Gemeinde Vorschläge machen, wie sie ihre Anlagen optimieren kann. Das koste natürlich Geld. Solche Investitionen würden sich trotzdem lohnen, ist Bengtsson überzeugt. „Auch wenn die Maßnahmen Geld kosten sparen sie, weil die Beseitigung ökologischer Schäden, wenn etwas schief läuft, am Ende teurer wäre.“

Nicht nur die Kläranlage will der Biologe im Blick behalten. „Auch Regenrückhaltebecken sind Gewässer, die neben ihrer Funktion zusätzlich einen ökologischen Wert haben sollten.“ Ihm sei aufgefallen, dass beispielsweise das Regenrückhaltebecken gegenüber von Aldi keinen erkennbaren ökologischen Wert habe, auch unter diesem Gesichtspunkt sollte sich in der Gemeinde etwas ändern.

Den Umweltausschuss hat Bengtsson mit seiner Vorstellung überzeugt. Einstimmig empfahl dieser, ihn zum Gewässerschutzbeauftragten zu bestellen. Bevor er sein Ehrenamt antreten kann, muss die Gemeindevertretung entscheiden, die am 17. Juni tagen soll. Von ihrer Zustimmung ist auszugehen.