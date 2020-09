Sören

Die Gemeindevertretung hatte, wie berichtet, in ihrer Sitzung im September einstimmig das Ende der 282 Jahre alten Doppeleiche wegen Pilzbefalls beschlossen. Für den Beschluss war ein Gutachten des Büros Kath & Söhne ausschlaggebend. In diesem stufen die Experten die Vitalität „als eingeschränkt bis stark eingeschränkt ein.“ Ein wulstiger Lackporling nage am Stammfuß auf der Südseite sowie auf der Nordseite der tropfende Schillersporling an zwei Stellen. „Diese zersetzen nach und nach den Stamm und die Wurzeln“, heißt es im Gutachten. Die Kommune habe die Verkehrssicherungspflicht, begründete Bürgermeister Manfred Christiansen das schnelle Vorgehen. Ab 1. Oktober könnte die Säge angesetzt werden.

Abermaliges Treffen an der Eiche

Nun hatte Gemeindevertreter Jörg Kukla zu einem Treffen an der Eiche eingeladen. „Der Baumsachverständige Hartwig Kahnt informierte mich telefonisch darüber, dass er von der beschlossenen Fällung in der Zeitung gelesen hat, aber in puncto Vitalität eine andere Meinung als das Gutachterbüro vertritt.“ Durch seine Erklärungen seien in ihm Zweifel am gefassten Beschluss hochgekommen, erklärte Kukla. „Und jede Entscheidung kann überdacht werden.“

Anzeige

Neuer Gutachter ist sehr optimistisch

Der Diplom-Ingenieur Hartwig Kahnt, der in Flintbek ein Büro für Baumpflege betreibt, hält die Vitalität im Gegensatz zur vorliegenden Expertise für gut. Die „volle Ausbildung“ des Baumes sei ein Indiz dafür. „Sicherlich ist der Pilzbefall da. Aber wenn man danach ginge, müsste fast jede Eiche in Deutschland gefällt werden“, sagte Kahnt beim Termin an der Doppeleiche, an dem neben Kukla auch andere Gemeindevertreter, Bürgermeister Christiansen und Bürger teilgenommen hatten.

Vier neue Proben gezogen

Für Kahnt handelt es sich nicht um einen Allerweltsbaum. Seit 2003 steht der Gedenkstein der Gemeinde Sören, der an die Erhebung Schleswig-Holsteins im Jahre 1848 erinnert, auch an der Eiche. Deshalb bot der Baumexperte der Kommune an, kostenfrei eine Bohrwiderstandsmessung im Stamm zu machen und die Proben wissenschaftlich zu bewerten. Diesem Angebot stimmte die Runde zu. Mit einem Resistograph zog der Experte am Montag an vier Stellen des Stammes Proben. „Dadurch kann die Grundsicherheit des Baumes berechnet werden.“ Die Ergebnisse werde er dem Amt Bordesholm zukommen lassen.

Bürgermeister will Ergebnis von der UNB prüfen lassen

Gemeindechef Christiansen betonte in einer Stellungnahme, dass die von Kahnt vorgelegten Ergebnisse zum Stamm von der Unteren Naturschutzbehörde bewertet werden sollen. „Das muss abgewartet werden.“ Er sei immer Optimist und er hoffe, dass das weitere Verfahren der Gemeinde erst einmal die Chance gebe, diesen ortsbildprägenden Baum zu erhalten. „Die Eiche bleibt dann weiter in der laufenden Baumkontrolle des Amtes Bordesholm. Die Kuh wäre so vom Eis.“

Weitere Nachrichten aus der Region Rnedsburg lesen Sie hier