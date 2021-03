Mehr Vielfalt in der Innenstadt: Kurz vor Ostern eröffnet in Rendsburg am Altstädter Markt 10 ein neuer Laden. Alle Produkte, die in dem Geschäft mit dem Namen Materia angeboten werden, sind handgefertigt und stammen aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung in ganz in Schleswig-Holstein.