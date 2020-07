Eigentlich sollten Tiere auf der großen Fläche direkt am Mielkendorfer Weg in Höhe der Kreuzung Rammseer Weg weiden - so der Plan der Gemeinde Molfsee, die vor rund zwei Jahren die Delfswiese neu verpachtete. Doch die Fläche wurde nicht einmal gemäht, so die Kritik von Wolfgang Wittenbecher.