Warder

Rund 40 Hektar ist der Tierpark Arche Warder groß, dort stehen alte Haustierrassen im Mittelpunkt. Die Größe hat in Pandemiezeiten Vorteile: "Zu uns kann man guten Gewissens kommen", betonte daher auch Vorstand Prof. Kai Frölich.

Nachhaltigkeit steht ebenfalls im Fokus der Arbeit, denn ein nachhaltiger Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Menschen mit Erhaltungszucht, Bildungsauftrag und Wissenschaft - das ist in der Arche zu finden. "Alte Haustierrassen haben besondere Fähigkeiten, beispielsweise gibt es Ziegen, die mit trockenen Gebieten gut klar kommen", so der Experte. Ein Beispiel sind dabei die Girgentana-Ziegen, sieben Stück und ein Bock sind seit kurzem in der Arche zu Hause.

Girgentana-Ziegen warten auf den ersten Nachwuchs

"Für die Erhaltungszucht von bedrohten Schaf- und Ziegenrassen wurde dieser neue Stall in anspruchsvoller, traditioneller Bauweise mit Reet, Ziegelsteinen sowie einem Fachwerk mit Zapfen und Nut realisiert", erklärte Frölich. Großes Lob ging dabei an die Handwerker: "Unsere Handwerker haben mit Original-Holznägeln gearbeitet, das Fachwerk wurde mit alten Steinen erbaut."

Das Handwerkerteam gehört zu den Mitarbeitern der Arche Warder. "Wir sind sehr stolz darauf, dass die Kollegen solche tollen Arbeiten abliefern. Das ist echte Handwerkskunst", betonte Frölich. Der neue Stall ist von einer Seite von den Besuchern begehbar, auf der anderen Seite haben die Schafe und Ziegen einen Witterungsschutz.

"Der neue Stall verbindet ästhetische Gestaltung, optimale Stallbedingungen mit Tier-Mensch-Interaktion und passt damit hervorragend in den Landschaftstierpark", so Kai Frölich. Den Ziegen und ihrer Tierpflegerin gefällt der Stall offenbar gut. Caroline Reimertz ist für die Ziegen zuständig: "Die Tiere stammen aus Sizilien, Anfang der 90er-Jahre gab es dort noch mehr als 5000 Tiere. Sie werden hauptsächlich als Milchziegen genutzt", sagte Reimertz. Inzwischen sei der Bestand auf Sizilien auf 500 Stück geschrumpft.

Für die Umsetzung des Reet-Stalles erhielt die Arche Warder Fördermittel in Höhe von 20.000 Euro von der Software-AG-Stiftung sowie 9000 Euro von der Bingo-Umweltlotterie. "Darüber freuen wir uns sehr, denn ohne diese Unterstützung sind solche Projekte nicht möglich", betonte Frölich. Das Projekt hat insgesamt rund 41.000 Euro gekostet.

Vielfältiges Angebot an Essen to go im Tierpark an den Ostertagen

Seit 1. März ist der Tierpark wieder geöffnet, noch unter Coronabedingungen. "Wir müssen aufgrund der aktuellen Situation die Daten der Besucher erfassen. Das kann direkt vor Ort eingetragen werden oder es wird vorab das Formular ausgefüllt, auch eine Registrierung über die Luca-App ist möglich", erläutert Pressesprecherin Stefanie Klingel.

Der Tierpark ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, bis Oktober gelten folgende Öffnungszeiten: Das Eingangsgebäude und der Hofladen schließen um 18 Uhr. "Gegen den Hunger haben wir etwas, von der Restaurant-Terrasse aus kann man Waffeln am Stiel, Eis und Kaffee bekommen. Vom Grill am Haus der Natur sind neben Bratwurst und Pommes, hausgemachte Currywurst, Nackensteak vom Bunten Bentheimer Schwein, Schweine-Bauchfleisch mit Pesto im Brötchen, Pilz-Gemüse-Pfanne sowie Krustenbraten mit Sauerkraut im Angebot", macht Klingel Appetit.