Molfsee

2018 haben sich die Grünen in Molfsee das erste Mal bei der Kommunalwahl mit einer eigenen Liste zur Wahl gestellt, am Ende erhielten sie einen Stimmanteil von 24,5 Prozent und damit ein sehr gutes Ergebnis für ihre Premiere. Fünf Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen engagieren sich in der Gemeindevertretung, grüne Politik für Molfsee voranzubringen ist das Ziel der Fraktion.

Bei Bündnis 90/Die Grünen ist es allerdings Tradition, in der Mitte der Wahlperiode den Fraktionsvorsitz neu zu wählen – genau das wurde auch im Ortsverein der Grünen von Molfsee getan. Von der bisherigen Fraktionsspitze trat Martin Lätzel aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl an, zur Doppelspitze gehört auch Nicole Lorentzen: Sie stand für die Fortsetzung ihrer Arbeit zur Verfügung. Neu bewarb sich Steffi Harms, die bei der Kommunalwahl 2018 überraschend ein Direktmandat in Schulensee für die Grünen erringen konnte.

Einstimmiges Votum der Fraktion für Steffi Harms

Beide Kandidatinnen wurden einstimmig von der Fraktion gewählt. Sie freuen sich über den klaren Auftrag. Die Fraktion bedankt sich bei Martin Lätzel für die geleistete Arbeit als Fraktionsvorsitzender. Den wesentlichen Erfolg der ersten Hälfte der Wahlperiode sieht die Fraktion in dem engagiert geführten Wahlkampf um den Bürgermeister, der mit dem guten Wahlergebnis von Timo Boss von Erfolg gekrönt war.

Mit der zweiten Hälfte der Wahlperiode beginnt für die Grünen besonders mit dem Amtsantritt von Timo Boss eine neue Dekade. „Von den Newcomern werden wir jetzt zur gestaltenden Fraktion. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung mit allen Fraktionen“, sagt Nicole Lorentzen. „Und wir freuen uns auf den frischen Wind in der Verwaltung“, ergänzt Steffi Harms.

Grünen überreichen Klingel an neuen Bürgermeister

Schließlich kam der Vorschlag, den Herausforderer Timo Boss gegen die Amtsinhaberin Ute Hauschild antreten zu lassen, maßgeblich von den Grünen. Unterstützung gab es von den Fraktionen der SPD und der FDP.

Daher war es auch nicht ungewöhnlich, dass Fraktionsvorsitzende Nicole Lorentzen beim Amtsantritt von Timo Boss am 1. April im Verwaltungsgebäude vorbeikam. Sie überreichte dem neuen Verwaltungschef zum Amtsantritt eine grüne Fahrradklingel. Für die Grünen steht die Klingel einerseits für Klimaschutz und den dringend benötigten Radwegeausbau, andererseits auch für die benötigte Aufmerksamkeit.

Für die Grünen steht fest: „Diese Aufmerksamkeit brauchen viele bisher in Molfsee vernachlässigte Themen.“ Die Partei setzt hier auf den neuen Bürgermeister, um Molfsee zukunftsgerichtet aufzustellen.