Eine Stimme Mehrheit für Michael Klemp

Schon alleine wegen Corona war die Wahl etwas Besonderes. 38 der 43 Aktiven Kameraden versammelten sich am Freitag im Walcott Huus am Sportplatz, das keine Wände hat und zusätzlich zu den Abstandsregeln das Risiko einer Infektion noch verringert.

Ergebnis kurz vor dem Losentscheid

Neben Klemp wurde auch Gunnar Geffke zur Wahl vorgeschlagen. Wie dicht die beiden Kandidaten zusammenlagen, zeigte der erste Wahlgang. Jeder von ihnen bekam 19 Stimmen. „Maximal zwei Wahlgänge sind bei einer Wehrführerwahl möglich. Gibt es auch im zweiten Wahlgang keine Entscheidung, dann entscheidet das Los“, erklärte der stellvertretende Amtswehrführer Bernd Hansen. Auch beim zweiten Wahlgang traten beide Kandidaten in geheimer Wahl gegeneinander an. „Von den 38 abgegebenen Stimmen sind 37 gültig. Ein Stimmzettel wurde ungültig gemacht, wir haben also ein Ergebnis“, sagte der stellvertretende Wehrführer Ralf Hundertmark, bevor er verkündete, dass Klemp 19 Stimmen auf sich vereinen konnte und damit neuer Wehrführer der Bredenbeker sei.

Klemp sieht keinen Interessenskonflikt

„Ich danke für das Vertrauen, ich hätte mir ein deutlicheres Ergebnis gewünscht“, sagte Klemp, der kurz darauf von seinem Stellvertreter öffentlich kritisiert wurde, dass er angekündigt hatte, sein Amt als Gemeindevertreter trotz der Wahl behalten zu wollen. „ Ralf Petersen war damals auch Gemeindevertreter und ist nach der Wahl zum Wehrführer von seinem Amt zurückgetreten“, sagte Hundertmark. Klemp ist für die SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung. „Ich sehe keinen Interessenskonflikt, es ist meine Pflicht gegenüber den Bürgern, die mich gewählt haben, dieses Amt auch weiter wahrzunehmen.“

Eine Wehr kann man nur im Team führen

Glückwünsche zu Wahl gab es sowohl von Bürgermeister Torsten Schwanebeck (FWB) als auch vom stellvertretenden Amtswehrführer. „Eine Feuerwehr kann man nur im Team führen“, gab er der neuen Wehrführung mit auf den Weg. „Ein guter Wehrführer kommt mit sauberen Händen aus dem Einsatz, weil er nicht malochen, sondern führen soll“, war sein Tipp an Klemp.

Viel Lob für den scheidenden Wehrführer Ralf Petersen

Beide lobten Ralf Petersen für seine geleistete Arbeit. Neben den Einsätzen habe er viele Aufgaben in den vergangenen Jahren bewältigen müssen: Angefangen beim Tod eines Kameraden, der die Wehr schwer belastete, über die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges bis hin zur Erweiterung des Feuerwehrgebäudes.

Hundertmark zeigte sich enttäuscht, dass Petersen nicht noch für eine zweite Amtszeit kandidierte. „Ich habe vor einem Jahr als Stellvertreter angefangen, weil ich mit dir im Team weitermachen wollte“, sagte er. „Ich werde weiter aktiv bei der Feuerwehr bleiben“, sagte Petersen. Die Entscheidung, nicht mehr anzutreten, habe er getroffen, weil ihm die Zeit für das Amt fehle.

