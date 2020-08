Bredenbek

Begonnen hat alles im Februar 2019. Peter Böge ( CDU) setzte sich dafür ein, den Austausch der alten Heizungsanlage im Gasthof zu stoppen. Hinsichtlich der Ortsentwicklung schwebte ihm vor, die notwendigen 20.000 Euro einzusparen und stattdessen ein BHKW zu bauen, das Gasthof, Kita und Sporthalle mit Wärme und das Wasserwerk mit Strom versorgen soll.

Auch eine neue Sporthalle soll das BHKW künftig mitversorgen, so Böge, der sich damals auch vorstellen konnte, das benachbarte Neubaugebiet mit anzuschließen. 300 Kilowatt Leistung solle das BHKW liefern und rund 120.000 Euro kosten, von denen noch 20 Prozent gefördert würden.

Weniger Leistung, doppelte Kosten

Bauamtsleiter Christian Jöhnk wies damals darauf hin, dass fachkundige Beratung wichtig sei. Mit der Planung wurde das Ingenieurbüro Pahl und Jacobsen beauftragt, das jetzt eine Kostenaufstellung für ein BHKW mit geringerer Leistung, aber deutlich höheren Kosten vorlegte. Statt der von Böge angenommenen 120.000 Euro, würde der BHKW-Bau rund 260.000 Euro kosten. Fördermittel gäbe es keine, sagte Planer Svend Olaf Knüppel.

Nach Berechnungen von Knüppel amortisiere sich der Kraftwerksbau nach 7,4 Jahren, wobei er davon ausgeht, dass die Gemeinde die Energiekosten für den Gasthof und die Kita trägt und von den Stromkosteneinsparungen beim Wasserwerk profitiert. Bürgermeister Thorsten Schwanebeck (FWB) sagte, dass das nicht der Fall sei, sondern die Pächterin und der Betreiber die Kosten tragen würden. Die jährliche Stromkosteneinsparung des Wasserwerkes von 11.500 Euro, die Knüppel zugrunde legt, kämen nach derzeitigem Stand ebenfalls nicht dem Gemeindehaushalt zugute, sondern müssten auf den Wasserpreis des Wasserwerkes umgelegt werden.

Probleme sind der Gemeinde bekannt

Diese Problematik sei in der Vorbesprechung der Sitzung aufgefallen, sagte der Bürgermeister. Das seien offene Fragen, die vor einer Beschlussfassung geklärt werden müssten. Ausschussvorsitzender Böge verwies auf Nachfrage darauf, dass dem Planer dieses Problem schon seit Wochen bekannt sei und man in der Sitzung Antworten erwarte. Auch das Amt Achterwehr sei in den Prozess involviert, allerdings lediglich das Bauamt und nicht der für Finanzen zuständige Kämmerer.

Der Bauausschuss tagt am Mittwoch, 26. August, um 19 Uhr im Gasthof Adelfes zu diesem Thema. Weitere Themen sind der Bau einer Skaterbahn, die Beleuchtung der Stichstraße Lehmkoppel – Lehmkuhle und Fahrradcontainer am Bahnhof.

