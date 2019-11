Mehr Informationen gibt es in Moskau

Quarnbek

Dölger beleuchtet die Zeit nach dem Tod des Gutsherren Graf Jean Henri Desmercieres (1732-1778). Dieser war nicht nur Leiter des Wirtschaftsbetriebes sondern Gerichtsherr, Kirchen- und Schutzpatron. Als solcher hat er nicht nur die Kirche gefördert, das 1766 von ihm gespendete Dach musste erst 2009 erneuert werden, sondern er hatte auch dafür gesorgt, dass die drei Güter Quarnbek, Warleberg und Rathmannsdorf nur als Fideikomiss vererbt werden können. Das bedeutet, dass sie weder getrennt oder beliehen werden können. Da er kinderlos war, setzte er als Nutznießer eine mit ihm entfernt verwandte Adelslinie Reuß ein.

Die Reihe Flemhuder Hefte hat einen neuen Band

„Die folgenden fast hundert Jahre, in denen die Reußens verantwortlich waren, wurden bisher noch nicht als Einheit begriffen“, sagt der 66-jährige ehemalige Lehrer, der in Quarnbek aufgewachsen ist und dort bis 1992 gelebt hat. „Auch später war ich der Gemeinde verbunden“, sagt Dölger, der schon als Schüler Heimatkunde als seine Leidenschaft entdeckte und 1987 Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Dorfchronik in Quarnbek war. In deren Reihe „Flemhuder Hefte“ ist auch sein neues Buch erschien.

Der Vater von Theodor Storm verwaltete das Gut

Die Herrschaft von Heinrich Reuß dem XLIII. endete 1810 mit einem Konkurs. Kammerherr Jens Peter Neergaard kaufte das Gut und betrieb von dort seine Güterspekulationen, mit denen er 1825 in Konkurs ging. 1827 kaufte Heinrich Reuß der LXIV. Quarnbek und war dort (in Abwesenheit) Gutsherr bis 1856. Seit 1810 war Desmercieres Fideikomiss in einen Kapitalfideikomiss umgewandelt worden, den königliche Administratoren verwalteten. Von 1837 bis 1865 der Husumer Jurist Johann Casimir Storm, der Vater Theodor Storms, dem Dölger ein eigenes Kapitel widmet.

Briefe sind die wichtigste Quelle

Nachdem 1946 das Quarnbeker Gutsarchiv verbrannt war, sei die Quellenlage für diese Zeit sehr schlecht gewesen, sagt Dölger. „Ich habe mir gedacht, dass es, wenn die Reußens im weit entfernten Thüringen lebten, einen Briefwechsel mit dem Gut gegeben haben muss.“ Er forschte nach und wurde in Thüringischen Staatsarchiv in Greiz fündig. „Die Briefe sind die wichtigste Quelle.“ Andere Unterlagen machte er in Österreich aus, von dort habe sie die Rote Armee mitgenommen. „Wer mehr über Quarnbek wissen will, muss nach Moskau gehen“, sagt Dölger.

Von Plünnen-Trine, übers Gericht zum Kanalbau

In seinem Buch beschäftigt er sich mit den Instenunruhen (Insten: Gutstagelöhner) von 1827 bis 1829, setzt einen Spot auf die Plünnen-Trine (eine Frau, die dort lebte), beleuchtet das Faulfieber beim Kanalbau sowie den Schwedenwinter und die Viehseuche 1813/14. Die erste Flemhuder Schulkonferenz hat ebenso ihren Platz, wie die Fischer vom Flemhuder See und ein exemplarischer Gerichtstag auf Gut Quarnbek.

Ein Jahrhundert auf 184 Seiten

Auf 184 Seiten mit vielen Anhängen und Querverweisen beleuchtet Dölger das Jahrhundert der Reußens. Frisch aus der Druckpresse wird das neue Buch erstmals auf dem Weihnachtsmarkt in Flemhude am 30. November für 15 Euro verkauft. Dort sind auch die anderen Flemhuder Hefte zu bekommen. Wer anschließend ein Buch haben möchte, kann es auch per E-Mail (chronik.quarnbek@web.de) bestellen.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.