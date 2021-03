Felde

„Der Kaufpreis ist gezahlt, die Fläche gehört uns“, sagte Bürgermeisterin Petra Paulsen (SPD). Schon seit dem vergangenen Jahr habe die Gemeinde mit den Eigentümern von zwei Flächen an der Klein Nordseer Straße verhandelt. Einig sei man sich nur mit einem Eigentümer geworden. Mit der Zahlung des Kaufpreises sei der Verkauf der rund elf Hektar großen Fläche hinter und rechts vom Standort der Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe) im Ortsteil Brandsbek erfolgt, so Paulsen. Eine Verbindung zum bestehenden interkommunalen Gewerbegebiet Klein Nordsee gibt es nicht, da die Gemeinde diese Flächen nicht erwerben konnte.

Mit dem Kauf sollen jetzt die konkreten Planungen beginnen. „Wir starten mit einem Interessenbekundungsverfahren“, so Paulsen. Ein Exposé der Fläche werde derzeit vom Amt Achterwehr erarbeitet und soll noch in dieser Woche veröffentlicht werden. Unabhängig davon hätten drei Unternehmen aus dem Amtsgebiet Achterwehr schon Interesse an Flächen bekundet. „Wenn feststeht, wer sich auf den Flächen ansiedeln möchte, werden wir mit der Erschließungsplanung beginnen und einen entsprechenden Flächennutzungs- und Bebauungsplan erstellen“, erklärte die Bürgermeisterin.

Grundsatzbeschluss im September

Im September 2020 hatte die Gemeindevertretung den Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des bestehenden interkommunalen Gewerbegebietes Klein Nordsee gefasst, das mit Achterwehr und Westensee betrieben wird. Das Grobkonzept des Regionalplanes sah zu diesem Zeitpunkt vor, dass Felde Gewerbeflächen mit einer Größe von bis zu 20 Hektar entwickeln dürfe. Eine Voranfrage bei Land und Kreis sei schon 2018 positiv beschieden worden. Insgesamt hat die Gemeinde über Flächen in einer Größe von 26 Hektar verhandelt.

Die Grünen hatten in der Septembersitzung darauf gedrungen, dass maximal sechs Hektar als Gewerbefläche, etwa so viel wie das bestehende Gewerbegebiet, ausgewiesen werden sollen. Darauf verständigte sich die Gemeindevertretung ebenso einstimmig wie auf die Planung als interkommunales Gewerbegebiet. Ziel der Planungen sei es, die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde zu erhöhen und damit nachhaltig wirtschaftlich aufgestellt zu sein. Auch der Ausschluss von Verteil- und Logistikunternehmen aus dem Gewerbegebiet wurde bereits im September beschlossen. „Damit wollen wir verhindern, dass eine extreme Verkehrsbelastung auftritt“, erklärte die Bürgermeisterin.

Bislang kein Interesse der Nachbargemeinden

„Ich habe bereits im vergangenen Jahr die Gemeinden Westensee und Achterwehr wegen einer Kooperation angeschrieben, aber bislang keine Antwort erhalten“, sagte die Bürgermeisterin. Sollte kein Interesse an einer gemeinsamen Lösung bestehen, werde Felde das Gebiet auch alleine entwickeln. Felde hofft auf reges Interesse bei den Unternehmen, vor allem auch wegen der günstigen Verkehrslage.

Die Autobahnauffahrten Richtung Kiel und Rendsburg sind in rund einem Kilometer erreichbar. Bis zum Anschluss an die A7 über das Autobahnkreuz Rendsburg sind es etwa 13 Kilometer. Der Bahnhof in Felde ist 300 Meter entfernt, die Tankstelle 600 Meter und bis ins Dorfzentrum sind es etwa 1,2 Kilometer.