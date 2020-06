Mit einem Blockheizkraftwerk will Bredenbek in Zukunft Energiekosten für Wasserwerk, Gasthof und Sporthallen sparen. Jetzt soll auch die Kita an das geplante Kraftwerk angeschlossen werden. Dafür soll die neue Heizung der Kita künftig die veraltete Ölheizung der Feuerwehr ersetzen.