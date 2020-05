Die Bagger können kommen

Flintbek

Mehrere Baugebiete wurden in Flintbek in den vergangenen Monaten auf den Weg gebracht. Unter anderem starteten die Erschließungsarbeiten in der Apfelkoppel. Nun können die Arbeiten im nächsten Baugebiet beginnen: Mit der Mehrheit der Stimmen von CDU, SPD, UWF und FDP votierte die Gemeindevertretung am Mittwochabend für den Satzungsbeschluss vom B-Plan 51.

Zuvor war im nicht öffentlichen Teil der Sitzung auch der Erschließungsvertrag abgesegnet worden, bevor Bürgervorsteherin Wiebke Stöllger ( CDU) gegen 20.30 Uhr in der Eiderhalle wieder Besucher zuließ.

Sporthalle für die nächsten Wochen neuer Sitzungsort

Die Sporthalle wird in den nächsten Wochen als Sitzungsort genutzt werden. Ihr Boden wurde entsprechend abgeklebt, die Tische mit genügend Abstand für die einzelnen Gemeindevertreter aufgebaut. Auch die Stühle für die Besucher waren großzügig verteilt. Mit einer Mikrofonanlage erläuterte Norbert Jeß vom beauftragten Kieler Planungsbüro B2K die Einwände und Stellungnahmen zum ausgelegten Entwurf des B-Planes.

Rund 95 Wohneinheiten sollen in dem allgemeinen Wohngebiet gebaut werden, mit Reihenhäusern, Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern. Die neue Einfahrt in das Wohngebiet soll an der Ecke Bokseer Weg/Dorfstraße erfolgen.

Anwohner fürchten Verlust von Wohnqualität

Bei der Kritik ging es beispielsweise um die höhere Verkehrsdichte und den Lärm durch die Erschließung des Baugebiets, "Das sind Dinge, die hingenommen werden müssen", betonte Jeß. Auch der angeführte Verlust der Wohnqualität durch Verlust der Siedlungsrandlage sei kein Grund, dem Baugebiet nicht zuzustimmen. "Niemand kann auf Dauer davon ausgehen, dass in seiner Nachbarschaft nicht gebaut wird", betonte Jeß. Die meisten der privaten Stellungnahmen hätten sich auf diese Kritikpunkte bezogen und wurden daher auch abgelehnt.

Grüne hätten sich eine zeitgemäßere Planung gewünscht

"Es muss vorangehen, wir haben lange diskutiert und Büros und ihre Planer angehört. Die CDU wird dem Satzungsbeschluss zustimmen", erklärte Christian Kummetz ( CDU). Zustimmendes Nicken gab es von SPD, UWF und FDP. Kritik kam von den Grünen, die sich eine "zeitgemäßere Planung" gewünscht hätten und daher dem Satzungsbeschluss nicht zustimmten.

Mit 15 Ja-Stimmen (drei Nein-Stimmen) wurde dem Beschluss entsprochen. Der rechtskräftige Bebauungsplan wird auf der Homepage der Gemeinde eingestellt und die Bauarbeiten können beginnen.

