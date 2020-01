Solarparks schießen im Bereich Mittelholstein seit einem Jahr wie Pilze aus dem Boden. Das neueste Projekt ist wieder in Schönbek geplant. Die Firma Enerparc will aufstocken: Der 2017 gebaute Solarpark an der A 7/A 215 mit einer Leistung von zehn Megawatt soll verdoppelt werden.