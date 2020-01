Brinkhaus sprach über Zukunftsthemen

Rendsburg

Kommunalpolitiker, Ehrenamtler, verdiente Parteimitglieder: Die Gästeliste des Neujahresempfang der CDU Rendsburg-Eckernförde war lang. Der Kreisvorsitzende Johann Wadephul bedankte sich in seiner Begrüßung bei Ehrenamtlern und auch Soldaten für ihren Einsatz in der Gesellschaft.

Johann Wadephul : „Ich bin froh, dass der Nato-Flugplatz Hohn gesichert worden ist."

Er betonte, wie wichtig es sei, dass es gelungen war, eine Schließung des Flugplatzes Hohn zu verhindern. „Ich bin froh, dass der Nato-Flugplatz Hohn gesichert worden ist und Soldaten in Alt Duvenstedt weiterhin ihre Arbeit tun.“ Um den Rückhalt in der Gesellschaft zu zeigen, sei es daher auch wichtig, dass Gelöbnisse öffentlich stattfinden. Es zeige, dass man konstant hinter der Truppe steht und nicht nur, wenn es im Irak brenzlig werde.

Eines der großen Themen, die es in den kommenden Monaten zu diskutieren gebe, sei der Insektenschutz, sagte Wadephul weiter. Umweltschutz habe eine Bedeutung. „Ich kann aber die Landwirtschaft nur soweit dafür verantwortlich machen, wie es wissenschaftlich belegbar ist.“ Wenn die Nitratbelastung auf Amrum kritisch dargestellt werde, dann bedeute das nicht, dass die Quellen dafür einzig in der Landwirtschaft liegen.

Ralph Brinkhaus : Außenpolitik gewinnt an Bedeutung

Anschließend sprach der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der CDU/ CSU, Ralph Brinkhaus, über vier Zukunftsthemen in Deutschland. So gewinne die Außenpolitik immer mehr an Bedeutung. Früher habe Deutschland meist im Rücken der Amerikaner gestanden. Aber man dürfe nicht vergessen, dass Deutschland diplomatisch sehr gut aufgestellt sei. Als Makler im Hintergrund habe die Bundesrepublik einen guten Ruf in der Welt. Auch die Entwicklungshilfe sei ein wichtiger Faktor. „Ohne die deutsche Entwicklungspolitik wäre mehr Elend in der Welt“, meinte Brinkhaus. Eine erfolgreiche Außenpolitik könne aber nur funktionieren, wenn es eine gute Sicherheitspolitik gebe. Das hieße, dass die Bundeswehr einsatzfähig sei und entsprechend finanziert werde.

Brinkhaus : Fachkräftemangel verzögert Infrastrukturprojekte

Im Bereich der Wirtschaftspolitik habe Deutschland das Problem, dass Fachkräfte fehlen und mehr Geld in Projekte fließen müsse. Aber Geld stehe zur Verfügung, werde aber wegen langer Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht abgerufen. Außerdem fehle es an den Arbeitskräften im Hoch- und Tiefbau. Auch bei der Digitalisierung hinke man hinterher, so Brinkhaus. Das verzögere auch viele Infrastrukturprojekte. Das Publikum aus dem Rendsburg, geplagt durch die jahrelangen Verzögerungen und Kostensteigerungen bei der Sanierung des Kanaltunnels, reagiert mit Beifall.

Brinkhaus : „Nachhaltigkeit ist mehr als nur Umweltpolitik"

„Nachhaltigkeit ist mehr als nur Umweltpolitik, Umweltpolitik ist mehr als nur Klimaschutz“, sagte Brinkhaus. Es könne nicht die Lösung sein, nur Dinge zu verbieten. Es müsse Geld in Innovationen und neue Techniken investiert werden, um die Situation zu verbessern. Abschließend plädierte Brinkhaus für einen starken Rechtsstaat. Es fehle an Richter, Staatsanwälten, aber auch an Polizisten. Diese müssten natürlich gut ausgebildet sein. Vielerorts mangele es an Respekt gegenüber diesen Berufsgruppen.

