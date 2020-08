Rendsburg

Seit dieser Woche überprüft die Kreisverwaltung verstärkt, ob die Quarantäne-Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus eingehalten werden. Dazu zieht das Gesundheitsamt die Aussteigekarten heran, die Einreisende aus Risikogebieten etwa am Flughafen ausfüllen müssen.

Bei den Kontrollen hat sich ein ernüchterndes Bild ergeben. Wie Antonia Burgmann und Cora von der Heide aus dem Leitungsteam des Corona-Lagezentrums berichten, meldet sich gerade einmal die Hälfte aller Personen, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, beim Gesundheitsamt.

Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich beim Gesundheitsamt in Rendsburg melden

Dabei ist es Pflicht, die Rückkehr anzuzeigen und zunächst in Quarantäne zu Hause zu bleiben. Dem waren in der vergangenen Woche 32 Einwohner des Kreises nicht nachgekommen, obwohl 87 Aussteigekarten vorlagen.

In dieser Woche erreichten die Kreisverwaltung bereits 30 Karten - 15 Personen davon waren jedoch noch nicht registriert. Deshalb hat die Behörde heute begonnen, vor Ort zu kontrollieren, zunächst in Rendsburg und Umgebung.

Dabei wurde niemand zu Hause angetroffen. "Der Verdacht hat sich also erhärtet", sagte Cora von der Heide. Es sei nun zumindest von Verstößen gegen die Meldepflicht auszugehen, in insgesamt neun Fällen. "Wir haben Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet", so Burgmann.

Verstöße gegen Corona-Meldepflicht ziehen Bußgelder nach sich

Damit können, je nach Schwere des Falls, Bußgelder zwischen 150 und 2000 Euro verhängt werden. Ob auch Quarantäneverstöße vorliegen, die dem Kreis zufolge mit Strafen von 500 bis 10.000 Euro belegt werden können, sollen nun weitere Ermittlungen zeigen.

Denn das sei nicht zwangsläufig so. Bei einer der neun ertappten Personen sei etwa festgestellt worden, dass die Quarantänezeit zwar absolviert wurde, aber die Rückmeldung fehlte.

Die heute kontrollierten Personen sind laut Antonia Burgmann hauptsächlich aus der Türkei eingereist. Auch Mallorca-Urlauber waren darunter. Beide gelten als Corona-Risikogebiete.

Gesundheitsamt und Polizei kontrollieren weiter im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Hintergrund der Kontrollen ist ein eklatanter Quarantäneverstoß aus Rendsburg, der am vergangenen Wochenende aufgedeckt worden war. Einige Mitglieder aus einer Großfamilie waren aus der Türkei zurückgekommen - ohne sich zurückzumelden.

Bei vier Familienmitgliedern wurde eine Infektion festgestellt. Sie hatten sich zuvor jedoch nicht in Quarantäne begeben. Der Fall war durch die Aussteigekarten vom Flughafen Hamburg aufgeflogen.

Das Kreis-Gesundheitsamt will in den nächsten Tagen alle 38 weiteren Personen kontrollieren, die zwar Karten ausgefüllt, sich aber nicht zurückgemeldet haben. Dazu zieht die Behörde wieder die Hilfe der Polizei heran.

